بعدما أنقذه من الهبوط.. إسبانيول يجدد عقد مانولو جونزاليس

جدد نادي إسبانيول الإسباني عقد المدرب مانولو جونزاليس ليستمر في مهمة تدريب الفريق.

ويواصل إسبانيول تحضيراته لمنافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

وأعلن إسبانيول تجديد عقد مدربه جونزاليس حتى عام 2027.

وجاء قرار إسبانيول بعدما أنقذ جونزاليس الفريق من خطر الهبوط الموسم الماضي.

كما فاز غونزاليس بجائزة أفضل مدرب في شهر أبريل الماضي حين قاد الفريق لثلاثة انتصارات متتالية.

ويفتتح إسبانيول مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة أتليتكو مدريد في الجولة الأولى يوم 17 أغسطس المقبل.