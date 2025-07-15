قناة الأهلي: مفاوضات متقدمة من الوداد مع رضا سليم

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 22:35

كتب : FilGoal

الأهلي - شباب بلوزداد - رضا سليم

كشفت قناة الأهلي عن وجود مفاوضات مع أندية مغربية لضم رضا سليم لاعب الفريق الأحمر.

وقالت قناة الأهلي إن الوداد المغربي في مفاوضات متقدمة مع الأهلي لضم رضا سليم.

وأن المفاوضات تسير بشكل جيد وقد تتم خلال الأيام المقبلة.

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وذلك في ظل وجود عرض من ناد مغربي آخر لضم رضا سليم.

يأتي ذلك في ظل وجود عدة أندية مصرية تسعى لضم رضا سليم من الأهلي مثل سيراميكا كليوباترا وزد.

وتبلغ قيمة راتب رضا سليم مع الأهلي خلال الموسم الجديد 900 ألف دولار.

رضا سليم انضم لصفوف الأهلي قادما من الجيش الملكي في صيف 2023.

وتعرض الجناح المغربي للإصابة وخرج من قائمة الأهلي في يناير الماضي بسبب الإصابة، لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2027.

ويعد رضا سليم من ناشئي نادي الرجاء وانتقل منه إلى الجيش الملكي في عام 2017 حيث تدرج حتى وصل للفريق الأول بعد ذلك بعامين.

رضا سليم لعب 44 مباراة مع الأهلي وسجل 5 أهداف وصنع 3.

الأهلي الوداد المغربي رضا سليم
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