أحمد شريف: الانتقال للزمالك حلم طفولتي.. وأجيد اللعب في مركزين

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 22:30

كتب : FilGoal

أحمد شريف - الزمالك

يعتبر أحمد شريف مهاجم الزمالك الجديد، أن انضمامه للفريق الأبيض بمثابة الحلم.

وأوضح شريف في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "الانتقال للزمالك كان حلماً من أحلامي منذ الصغر، وسعيد جداً بتواجدي هنا وتحقيق حلم عمري".

كما عبر عن سعادته برد فعل الجماهير: "سعيد بردود أفعال الجماهير الزملكاوية ودعمهم لي فور علمهم باقتراب انتقالي للفريق".

أخبار متعلقة:
الصفقة الرابعة.. الزمالك يعلن تعاقده مع أحمد شريف خبر في الجول - الزمالك يتسلم استغناء أحمد شريف مهاجم فاركو مصدر مقرب من أحمد شريف لـ في الجول: اللاعب يتمم إجراءات انتقاله لـ الزمالك

وأعلن الزمالك تعاقده مع أحمد شريف قادما من نادي فاركو ليصبح الصفقة الرابعة خلال هذا الصيف.

وكشف شريف عن تفاصيل المفاوضات: "بدأت عن طريق جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك، وأكد لي أن هناك مرحلة جديدة تنتظرني، ويريد مني النجاح مع الزمالك وأن أكون على قدر التحدي في ظل احتياج الفريق لخدماتي في هذه الفترة".

وتابع شريف قائلاً: " أتمنى تحقيق كل البطولات مع الفريق، وتكون بطولة السوبر هي الأولى، كونها أقرب البطولات في الفترة المقبلة".

وعن المركز المفضل له: "أجيد اللعب في مركزي المهاجم، والجناح الهجومي، وأمتلك خبرات كثيرة في مركز الجناح لأنني شاركت مع فاركو في نفس المركز لمدة موسمين".

May be an image of 1 person, sailing boat, sail and text

وردا على المنافسة على المشاركة أساسيا: "المنافسة مع زملائي المتواجدين بنفس مركزي في الزمالك أمر جيد جداً وستعود بالنفع على الفريق، خاصة وأن الفريق يضم لاعبين على أعلى مستوى في كافة المراكز".

وأكمل "علاقتي جيدة بجميع اللاعبين في صفوف الزمالك، وهو ما سيساعدني على الانسجام بشكل أسرع مع الفريق."

ووجه رسالة لجماهير الزمالك "عليكم الاستمرار في مساندة الفريق مثلما تفعلون دائماً، ونعدكم ببذل أقصى جهد في الفترة المقبلة من أجل حصد البطولات وإسعادكم".

ووقع المهاجم الشاب على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة 5 سنوات، ليصبح رابع صفقات الزمالك.

وكشف الزمالك في وقت سابق عن تعاقده مع المهدي سليمان في صفقة انتقال حر.

كما تعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا جناح إشتريلا دي أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر مهاجم فاركو.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 26 مباراة وسجل 7 أهداف في جميع البطولات للموسم المنقضي.

وبدأ شريف مسيرته في وادي دجلة قبل الانتقال إلى فاركو في صيف 2021.

ويعتبر جون إدوارد المدير الرياضي الحالي لـ الزمالك هو من أشرف على نادي فاركو بتواجد اللاعب الذي يلعب في مركز المهاجم.

أحمد شريف الزمالك
نرشح لكم
بلحاج: تجربة الزمالك كانت صعبة لسببين.. وتساءلت كيف فرط الأهلي في قندوسي الاتحاد يتعاقد مع النيجيري إسحاق سافيور خبر في الجول – الجفالي خارج معسكر الزمالك لحين تحديد مصيره خبر في الجول - فاركو يتمم اتفاقه بشأن استعارة لاعب البنك الأهلي قناة الأهلي: مفاوضات متقدمة من الوداد مع رضا سليم مران الزمالك – مشاركة الصفقات الجديدة لأول مرة مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع مهاجم توتنام السابق ليقرب ربيع من الزمالك.. البنك الأهلي يضم محمود عماد من فاركو
أخر الأخبار
بلحاج: تجربة الزمالك كانت صعبة لسببين.. وتساءلت كيف فرط الأهلي في قندوسي 30 دقيقة | الدوري المصري
بعد أنباء تأجيله.. مصدر من الاتحاد العربي لـ في الجول: فيفا والاتحاد القطري المسؤولان عن تنظيم البطولة 33 دقيقة | الوطن العربي
تقرير مغربي: اتجاه لتأجيل كأس العرب للمنتخبات بسبب الأجندة الدولية 50 دقيقة | منتخب مصر
الاتحاد يتعاقد مع النيجيري إسحاق سافيور ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – الجفالي خارج معسكر الزمالك لحين تحديد مصيره ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - فاركو يتمم اتفاقه بشأن استعارة لاعب البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
ذا أثلتيك: ليدز يتوصل لاتفاق مع نيوكاسل لضم لونجستاف 2 ساعة | ميركاتو
الغرافة القطري يجدد عقد فرجاني ساسي 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي 3 الأهلي يرد على الأخدود بشأن رغبته في شراء إمام عاشور 4 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي
/articles/509342/أحمد-شريف-الانتقال-للزمالك-حلم-طفولتي-وأجيد-اللعب-في-مركزين