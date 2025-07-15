أحمد شريف: الانتقال للزمالك حلم طفولتي.. وأجيد اللعب في مركزين

يعتبر أحمد شريف مهاجم الزمالك الجديد، أن انضمامه للفريق الأبيض بمثابة الحلم.

وأوضح شريف في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "الانتقال للزمالك كان حلماً من أحلامي منذ الصغر، وسعيد جداً بتواجدي هنا وتحقيق حلم عمري".

كما عبر عن سعادته برد فعل الجماهير: "سعيد بردود أفعال الجماهير الزملكاوية ودعمهم لي فور علمهم باقتراب انتقالي للفريق".

وأعلن الزمالك تعاقده مع أحمد شريف قادما من نادي فاركو ليصبح الصفقة الرابعة خلال هذا الصيف.

وكشف شريف عن تفاصيل المفاوضات: "بدأت عن طريق جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك، وأكد لي أن هناك مرحلة جديدة تنتظرني، ويريد مني النجاح مع الزمالك وأن أكون على قدر التحدي في ظل احتياج الفريق لخدماتي في هذه الفترة".

وتابع شريف قائلاً: " أتمنى تحقيق كل البطولات مع الفريق، وتكون بطولة السوبر هي الأولى، كونها أقرب البطولات في الفترة المقبلة".

وعن المركز المفضل له: "أجيد اللعب في مركزي المهاجم، والجناح الهجومي، وأمتلك خبرات كثيرة في مركز الجناح لأنني شاركت مع فاركو في نفس المركز لمدة موسمين".

وردا على المنافسة على المشاركة أساسيا: "المنافسة مع زملائي المتواجدين بنفس مركزي في الزمالك أمر جيد جداً وستعود بالنفع على الفريق، خاصة وأن الفريق يضم لاعبين على أعلى مستوى في كافة المراكز".

وأكمل "علاقتي جيدة بجميع اللاعبين في صفوف الزمالك، وهو ما سيساعدني على الانسجام بشكل أسرع مع الفريق."

ووجه رسالة لجماهير الزمالك "عليكم الاستمرار في مساندة الفريق مثلما تفعلون دائماً، ونعدكم ببذل أقصى جهد في الفترة المقبلة من أجل حصد البطولات وإسعادكم".

ووقع المهاجم الشاب على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة 5 سنوات، ليصبح رابع صفقات الزمالك.

وكشف الزمالك في وقت سابق عن تعاقده مع المهدي سليمان في صفقة انتقال حر.

كما تعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا جناح إشتريلا دي أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر مهاجم فاركو.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 26 مباراة وسجل 7 أهداف في جميع البطولات للموسم المنقضي.

وبدأ شريف مسيرته في وادي دجلة قبل الانتقال إلى فاركو في صيف 2021.

ويعتبر جون إدوارد المدير الرياضي الحالي لـ الزمالك هو من أشرف على نادي فاركو بتواجد اللاعب الذي يلعب في مركز المهاجم.