مران الزمالك – مشاركة الصفقات الجديدة لأول مرة

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 21:48

كتب : أحمد شوقي صلاح

عمرو ناصر مهاجم الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأول مساء اليوم في معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية على ملعب النادي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وشهد التدريب مشاركة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهي مهدي سليمان، والأنجولي شيكو بانزا وعمرو ناصر وأحمد شريف.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على الترحيب بالصفقات الجديدة، وتمنوا لهم التوفيق مع الزمالك في الفترة المقبلة.

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وبدأ المران بفقرة بدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، لتجهيز اللاعبين بدنياً استعداداً للمرحلة المقبلة.

وخصص الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فقرة فنية للتدريب على بعض الجوانب الخططية، وحرص جميع أفراد الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة.

واختتم الفريق التدريب بخوض تقسيمة قوية تحت قيادة المدير الفني، لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم المقبل.

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