تقارير: نابولي يتجاهل نونيز من أجل لورينزو لوكا.. والهلال يتابع

تعقد موقف الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي، لتحديد وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات عبر حسابه على إكس: "الأندية السعودية تتقدم بعروض أولية لإغراء دراوين نونيز من أجل الحصول على توقيعه في الصيف".

وأكمل "نونيز انتظر وجهته المفضلة نابولي شهرًا، بينما يقترب النادي الإيطالي من ضم لورينزو لوكا مهاجم أودينيزي".

واقترب نابولي من ضم لورينزو لوكا مهاجم أودينيزي الإيطالي على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط عن متابعة الهلال السعودي عن كثب موقف داروين نونيز.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول ينتظر الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني، من أجل استثمار هذا المبلغ في ضم ألكسندر إيزاك، أو هوجو إيكيتيكي.

ورفض ليفربول عرضا من النصر السعودي يناير الماضي لضم نونيز.

الريدز كشف وقتها عن رفض العرض في ظل منافسته على 4 بطولات، وهم الدوري والكأس وكأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا.

ودفع رفض إدارة ليفربول بترك نونيز، إدارة النصر إلى التوصل لاتفاق لضم جون دوران من أستون فيلا.

ويعد نونيز خيارًا بديلاً للهلال، في ظل تعقد صفقة ضم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي يضغط من أجل الاستمرار في جالاتا سراي التركي، رغم رفض نابولي عرض النادي التركي.

ولعب داروين نونيز، صاحب الـ26 عاماً، 47 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص ليفربول، سجّل خلالها 7 أهداف وصنع 5 أهداف، محققاً لقب الدوري مع الريدز.