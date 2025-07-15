مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع مهاجم توتنام السابق

كشف مصدر من نادي الزمالك حقيقة التفاوض مع البرازيلي كارلوس فينسيوس لاعب توتنام السابق.

كارلوس فينيسيوس النادي : لاعب حر فولام الزمالك

فينسيوس لاعب حرا منذ نهاية تعاقده مع فولام الإنجليزي منذ يناير 2025.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: "لا توجد أي مفاوضات مع كارلوس فينسيوس مهاجم توتنام السابق".

وأضاف "اللاعب ليس ضمن خطط النادي. لدينا مراكز نرغب في تدعيمها وبالفعل اقتربنا من إنهاء كافة تفاصيل الصفقات".

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع مهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة 4 مواسم قادما من نادي إشتريلا دا أمادورا البرتغالي.

كما تعاقد الزمالك مع ثنائي فاركو الهجومي أحمد شريف وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم.

كارلوس فينسيوس صاحب الـ30 عاما سبق له اللعب لأندية: نابولي وبنفيكا وموناكو وتوتنام وجالاتا سراي وفولام.

وجذب كارلوس الأنظار عقب تألقه في البرازيل وأعير لصفوف شباب ريال مدريد، وانضم إلى نابولي الإيطالي الذي أعاره مباشرة إلى ريو أفي البرتغالي ثم موناكو الفرنسي.

وانضم إلى بنفيكا مقابل 17 مليون يورو وحصد في أول مواسمه جائزة هداف الدوري البرتغالي برصيد 18 هدفا موسم 2019-20.

ولعب كارلوس موسما في الدوري الإنجليزي بقميص توتنام الإنجليزي، فسجل 10 أهداف وصنع 3 في 22 مباراة بقميص الديوك لكنه عاد لبنفيكا مجددا عقب نهاية إعارته.

ثم خاض المهاجم البرازيلي تجربتين مع فولام وجالاتا سراي قبل أن ينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي في يناير الماضي.