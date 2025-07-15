ليقرب ربيع من الزمالك.. البنك الأهلي يضم محمود عماد من فاركو

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 21:03

كتب : عمرو نبيل

محمود عماد

أعلن نادي البنك الأهلي التعاقد مع محمود عماد لاعب وسط فاركو.

ووقع محمود عماد مع البنك الأهلي لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اقتراب محمود عماد من الانضمام لصفوف البنك الأهلي.

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وذلك لتعويض رحيل أحمد ربيع المحتمل إلى الزمالك.

محمود عماد لاعب فاركو يبلغ من العمر 27 عاما وانضم للفريق في صيف 2021 قادما من بتروجت.

ولعب عماد الموسم الماضي مع فاركو 25 مباراة في كافة البطولات.

أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي يبلغ من العمر 24 سنة وظهر بشكل جيد مع فريقه في الدوري المصري الموسم الماضي.

ولعب الموسم الماضي مع البنك الأهلي 31 مباراة في مختلف البطولات.

محمود عماد البنك الأهلي فاركو
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