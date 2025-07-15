كما كشف في الجول.. مودرن سبورت يضم محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 21:01

كتب : FilGoal

محمود ممدوح - حرس الحدود

أعلن نادي مودرن سبورت ضم محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مودرن عن الصفقة الخامسة في الميركاتو الصيفي تحت عنوان "القناص محمود ممدوح في مودرن سبورت".

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن اقتراب مودرن من ضم محمود ممدوح مقابل 25 مليون جنيه.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

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ويجيد محمود ممدوح اللعب في مركز رأس الحربة الصريح وتدرج في قطاع الناشئين بنادي حرس الحدود.

ولعب محمود ممدوح الموسم الماضي 17 مباراة في الدوري، سجل خلالهم 5 أهداف.

كما شارك في مباراة بكأس الرابطة وصنع هدفا.

وكان محمود ممدوح أحد الأسباب الرئيسية في عودة حرس الحدود الموسم قبل الماضي لمسابقة الدوري بعدما سجل 11 هدفا.

وتعد صفقة ممدوح هي السادسة لمودرن سبورت خلال الانتقالات الصيفية بعد ضم كمال السيد حارس الإسماعيلي، ومحمد أبو جبل من البنك الأهلي، ورشاد المتولي من بتروجت، وعماد حمدي مدافع الإسماعيلي، وأحمد مزهود من النجم المتلوي التونسي.

يأتي ذلك بعد تعيين مجدي عبد العاطي مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد، خلفا للجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني السابق للفريق.

حرس الحدود مودرن محمود ممدوح
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