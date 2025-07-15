مصدر من الأهلي لـ في الجول: تغريم وسام للتأخر عن جلسات العلاج.. وموقفنا ثابت بشأن بيعه

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 20:42

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سيراميكا - وسام أبو علي

قرر النادي الأهلي تغريم وسام أبو علي مهاجم الفريق بسبب تأخره عن حضور جلسات العلاج الخاصة به.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "قررنا تغريم وسام أبو علي ماليا بسبب تأخره عن الجلسات العلاجية التي كان يفترض أن يخضع لها".

وأضاف "المفاوضات مستمرة مع كولومبوس كرو حول ضم وسام أبو علي. موقفنا ثابت إما باستمرار اللاعب أو الحصول على أقصى استفادة مالية وراء بيعه".

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وعلم FilGoal.com أن وسام أبو علي سلم جواز سفره إلى الأهلي ولم يبلغ النادي برفض السفر إلى تونس.

لكن هذا لا يمنع استمرار رغبته في الرحيل.

وأن اللاعب عقد اجتماعا تفاوضيا مع نادي كولومبوس كرو الأمريكي فجر اليوم الثلاثاء بعلم الأهلي.

ويتفائل المهاجم الفلسطيني من اقتراب بلوغ عرض كولومبوس كرو لما يبتغيه الأهلي من أجل بيعه.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن وسام أبو علي اجتمع مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي وخوسيه ريبيرو مدرب الفريق.

وأبلغ أبو علي مسؤولي النادي بموافقته على التواجد في معسكر الفريق بتونس بشكل طبيعي والانتظام مع الفريق بالتوازي مع استكمال المفاوضات حول رحيله.

ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2029 مع الأهلي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

ويعد "هاتريك" وسام هو الأول للاعب من فريق غير أوروبي في شباك فريق أوروبي في بطولة رسمية منذ عام 1962.

صاحب الـ 26 عاما خاض 60 مباراة بقميص الأهلي ساهم خلالها بـ 48 هدفا في جميع المسابقات إذ سجل 38 وصنع 10، وفاز بجائزة هداف الدوري المصري 2023-24.

وسام أبو علي الأهلي
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