التجربة العربية الخامسة.. كيروش مدربا لمنتخب عُمان

سيخوض البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق تجربة عربية جديدة.

وأعلن الاتحاد العماني لكرة القدم تعاقده مع كارلوس كيروش لتولي تدريبه.

وسبق لكيروش تدريب 4 منتخبات عربية طوال مسيرته التدريبية.

وقاد كيروش منتخبات: مصر والإمارات والسعودية وقطر.

ويستعد منتخب عمان لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وتأهلت 6 فرق إلى الملحق وهم قطر والإمارات عن المجموعة الأولى، والعراق وعُمان عن المجموعة الثانية، بالإضافة إلى السعودية وإندونيسيا عن المجموعة الثالثة.

وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين وفقا للتصنيف، حيث تقام القرعة يوم 17 يوليو 2025.

وستقام المرحلة الرابعة من دور واحد في شهر أكتوبر القادم، ليتأهل أول كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة ليزيد العدد إلى 8 منتخبات.

ويلتقي المنتخبان صاحبا المركز الثاني في المجموعتين في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.

وقاد كارلوس كيروش منتخب مصر قبل الرحيل لعدم الصعود لكأس العالم 2022.

وحقق كيروش المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، حيث خسر النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.

كما قاد كيروش منتخبات البرتغال وإيران وكولومبيا وإيران، بالإضافة إلى ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.