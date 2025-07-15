سكاي: فرانكفورت يرفض عرض نيوكاسل.. وليفربول قد يحول وجهته لـ إيكيتيكي

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن رفض إينتراخت فرانكفورت الألماني عرضا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي.

وأشارت سكاي إلى أن عرض نيوكاسل وصل لـ70 مليون جنيه أسترليني.

وأشارت الشبكة إلى أن مسؤولي نيوكاسل اجتمعوا مع ممثلي اللاعب في النمسا يوم الإثنين، للاتفاق على تفاصيل العرض المقدم من النادي.

يأتي ذلك في ظل ضغط إدارة ليفربول للتعاقد مع ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد المهاجم السويدي في صيف 2028 مع نيوكاسل.

وكان فابريزيو رومانو الصحفي في سكاي سبورتس كشف عن عرض قياسي منتظر من ليفربول لضم إيزاك، وإلا سيتجه الريدز لدخول سباق التعاقد مع هوجو إيكيتيكي.

ووفقا لسكاي فإن نيوكاسل يقدر مهاجمه إيزاك بـ 150 مليون جنيه أسترليني.

وكان نادي أرسنال أحد المهتمين بضم إيزاك، ولكن حوّل الجانرز وجهته وتوصل لاتفاق من أجل ضم فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

ويعد إيكيتيكي، وإيزاك، إلى جانب فيكتور جيوكيريس، وفيكتور أوسيمين وبنجامين سيسكو هم أبرز المهاجمين المطروحين في سوق الانتقالات.

ويتمسك فرانكفورت بالاستغناء عن إيكيتيكي بمقابل لا يقل عن 85 مليون جنيه أسترليني.

وحاول نيوكاسل التعاقد مع إيكيتيكي عام 2022، ولكن انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان بدلاً منه.

وانتقل بعدها المهاجم الفرنسي في الصيف الماضي إلى فرانكفورت مقابل ١٤ مليون جنيه إسترليني فقط، ليشكل ثنائيا خطيرا مع عمر مرموش.

أما إيزاك فانضم إلى نيوكاسل مقابل 63 مليون جنيه أسترليني قادما من ريال سوسيداد في صيف 2022.

وسجل إيكيتيكي 22 هدفا في 48 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي مع فرانكفورت حيث ساعدهم على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لسكاي فإن نيوكاسل لن يرفع المقابل المادي لضم إيكيتيكي، بعدما أنفق 55 مليون جنيه أسترليني لضم أنتوني إيلانجا من نوتنجهام فورست.

ومع رفض نيوكاسل السماح لإيزاك بالرحيل، من المتوقع أن ينضم ليفربول لسباق المنافسة على إيكيتيكي، وبالتالي يشعر فرانكفورت أن هناك أندية أخرى مستعدة لإنفاق أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني المبلغ المعروض من نيوكاسل، وفقا لسكاي.

وتساءلت شبكة سكاي، عن مصير إيكيتيكي، هل سيكون شريك إيزاك في الهجوم أم سيكون خياره الاحتياطي.