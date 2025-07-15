تقرير إيطالي: أهلي جدة قدم 30 مليون يورو للتعاقد مع جناح يوفنتوس

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 19:23

كتب : FilGoal

نيكو جونزاليس - يوفنتوس

قدم نادي أهلي جدة عرضا رسميا للتعاقد مع نيكو جونزاليس جناح يوفنتوس مقابل 30 مليون يورو.

ويمتد تعاقد جونزاليس مع يوفنتوس حتى صيف 2029.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن أهلي جدة قدم عرضا رسميا ليوفنتوس لضم نيكو جونزاليس مقابل 30 مليون يورو.

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وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس منفتح على بيع الدولي الأرجنتيني الذي يتقاضى 3.6 مليون يورو سنويا.

ويلعب جونزاليس في يوفنتوس منذ صيف 2024 قادما من فيورنتينا.

صاحب الـ27 لعب 38 مباراة مع يوفنتوس وسجل 5 أهداف وصنع 4 بجميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي خاض نيكو جونزاليس 43 مباراة وسجل 6 أهداف.

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