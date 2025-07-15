تقرير إيطالي: أهلي جدة قدم 30 مليون يورو للتعاقد مع جناح يوفنتوس
الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 19:23
كتب : FilGoal
قدم نادي أهلي جدة عرضا رسميا للتعاقد مع نيكو جونزاليس جناح يوفنتوس مقابل 30 مليون يورو.
نيكولاس جونزاليس
النادي : يوفنتوس
ويمتد تعاقد جونزاليس مع يوفنتوس حتى صيف 2029.
وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن أهلي جدة قدم عرضا رسميا ليوفنتوس لضم نيكو جونزاليس مقابل 30 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس منفتح على بيع الدولي الأرجنتيني الذي يتقاضى 3.6 مليون يورو سنويا.
ويلعب جونزاليس في يوفنتوس منذ صيف 2024 قادما من فيورنتينا.
صاحب الـ27 لعب 38 مباراة مع يوفنتوس وسجل 5 أهداف وصنع 4 بجميع المسابقات.
وعلى المستوى الدولي خاض نيكو جونزاليس 43 مباراة وسجل 6 أهداف.
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