خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 18:29

كتب : أحمد الخولي

وسام أبو علي مهاجم الأهلي

سلم وسام أبو علي مهاجم الأهلي جواز سفره إلى مسؤولي الأحمر، وذلك تمهيدا للسفر مع الفريق إلى تونس.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن وسام أبو علي سلم جواز سفره إلى الأهلي ولم يبلغ النادي برفض السفر إلى تونس.

لكن هذا لا يمنع استمرار رغبته في الرحيل.

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وأن اللاعب عقد اجتماعا تفاوضيا مع نادي كولومبوس كرو الأمريكي فجر اليوم الثلاثاء بعلم الأهلي.

ويتفائل المهاجم الفلسطيني من اقتراب بلوغ عرض كولومبوس كرو لما يبتغيه الأهلي من أجل بيعه.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن وسام أبو علي اجتمع مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي وخوسيه ريبيرو مدرب الفريق.

وأبلغ أبو علي مسؤولي النادي بموافقته على التواجد في معسكر الفريق بتونس بشكل طبيعي والانتظام مع الفريق بالتوازي مع استكمال المفاوضات حول رحيله.

ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2029 مع الأهلي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

ويعد "هاتريك" وسام هو الأول للاعب من فريق غير أوروبي في شباك فريق أوروبي في بطولة رسمية منذ عام 1962.

صاحب الـ 26 عاما خاض 60 مباراة بقميص الأهلي ساهم خلالها بـ 48 هدفا في جميع المسابقات إذ سجل 38 وصنع 10، وفاز بجائزة هداف الدوري المصري 2023-24.

وسام أبو علي الدوري المصري الأهلي
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