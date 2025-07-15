وادي دجلة يضم أحمد الشيمي

أعلن وادي دجلة التعاقد مع أحمد الشيمي لاعب الاتحاد السكندري السابق.

أحمد الشيمي النادي : وادي دجلة وادي دجلة

وعاد وادي دجلة إلى الدوري المصري ممتاز بعد 4 مواسم من الغياب.

ولعب الشيمي البالغ من العمر 30 عاما في المقاولون العرب قبل أن ينتقل إلى الاتحاد السكندري.

لاعب الوسط المدافع بدأ مسيرته الكروية في صفوف الناشئين بنادي إنبي.

وكشف FilGoal.com عن صفقات وادي دجلة حتى الآن سواء تم الإعلان عنها أو لا وهي أحمد بنهسي وهشام محمد ومحمد رجب وأحمد فاروق وأحمد أيمن وعمرو حسام.

ويقام الدوري المصري في الموسم المقبل بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط.