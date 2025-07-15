الشريعي لـ في الجول: يحيى حسن لاعب إنبي ينتقل إلى الاتفاق السعودي

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 18:15

كتب : حامد وجدي

يحيى حسن - الاتفاق

أعلن أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، انتقال يحيى حسن لاعب الفريق البترولي إلى نادي الاتفاق السعودي.

وكشف الشريعي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "يحيى حسن لاعب فريق الشباب بنادي إنبي انتقل رسميا إلى نادي الاتفاق السعودي، بدءًا من فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

يحيى حسن هو أحد ناشئي نادي إنبي، من مواليد 2007، ويلعب في مركز الوسط المهاجم.

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الشريعي أوضح لـ FilGoal.com: "تضمن عقد انضمام يحيى حسن للاتفاق السعودي مشاركة استثمارية بنسبة 50 %، مما يعني أنه في حالة انتقال اللاعب مستقبلاً لأي نادي آخر سيحصل إنبي على نصف المقابل المادي للصفقة".

ونجح الاتفاق السعودي في حسم صفقة التعاقد مع موهاو نكوتا لاعب أورلاندو بايرتس بعقد يمتد حتى عام 2028 خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما ساهم في وصول فريقه إلى نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن نادي إنبي يستطيع عقد صفقات خلال الميركاتو الحالي، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا برفع عقوبة إيقاف القيد.

وكان فيفا قد عاقب إنبي بإيقاف القيد بسبب مستحقات مدربه الأسبق جورفان فييرا المتأخرة.

وحصل إنبي بقيادة حمزة الجمل المدير الفني للفريق، على المركز الرابع في مجموعة الهبوط الموسم الماضي.

أما نادي الاتفاق فاحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة.

ويتولى تدريب نادي الاتفاق المدير الفني السعودي سعد الشهري، وهو المدرب الوحيد سعودي الجنسية بين كافة مدربي دوري روشن.

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