سلة - منتخب مصر للسيدات يحقق ثالث انتصاراته أمام رواندا في بطولة النخبة الإفريقية

فاز منتخب مصر لكرة السلة للسيدات على رواندا بنتيجة 77-56، وذلك في بطولة النخبة الإفريقية.

وتستضيف مصر بطولة النخبة الإفريقية للسيدات بمشاركة 4 منتخبات وهي مصر ورواندا وأوغندا والكاميرون.

وتقام مباريات البطولة على صالة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر.

وكان منتخب مصر حقق الفوز في المباراة الأولى على الكاميرون 67-62.

وفاز أيضا في المباراة الثانية على أوغندا بنتيجة 87-85.

يأتي ذلك بعد أيام من فوز منتخب مصر لكرة السلة للسيدات بالبطولة العربية التي أقيمت في مصر بالتغلب في النهائي على الأردن.