سلة - منتخب مصر للسيدات يحقق ثالث انتصاراته أمام رواندا في بطولة النخبة الإفريقية
الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 18:11
كتب : FilGoal
فاز منتخب مصر لكرة السلة للسيدات على رواندا بنتيجة 77-56، وذلك في بطولة النخبة الإفريقية.
وتستضيف مصر بطولة النخبة الإفريقية للسيدات بمشاركة 4 منتخبات وهي مصر ورواندا وأوغندا والكاميرون.
وتقام مباريات البطولة على صالة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر.
وكان منتخب مصر حقق الفوز في المباراة الأولى على الكاميرون 67-62.
وفاز أيضا في المباراة الثانية على أوغندا بنتيجة 87-85.
يأتي ذلك بعد أيام من فوز منتخب مصر لكرة السلة للسيدات بالبطولة العربية التي أقيمت في مصر بالتغلب في النهائي على الأردن.
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