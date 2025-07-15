سلة - منتخب مصر للسيدات يحقق ثالث انتصاراته أمام رواندا في بطولة النخبة الإفريقية

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 18:11

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة السلة للسيدات - رنيم الجداوي

فاز منتخب مصر لكرة السلة للسيدات على رواندا بنتيجة 77-56، وذلك في بطولة النخبة الإفريقية.

وتستضيف مصر بطولة النخبة الإفريقية للسيدات بمشاركة 4 منتخبات وهي مصر ورواندا وأوغندا والكاميرون.

وتقام مباريات البطولة على صالة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر.

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وكان منتخب مصر حقق الفوز في المباراة الأولى على الكاميرون 67-62.

وفاز أيضا في المباراة الثانية على أوغندا بنتيجة 87-85.

يأتي ذلك بعد أيام من فوز منتخب مصر لكرة السلة للسيدات بالبطولة العربية التي أقيمت في مصر بالتغلب في النهائي على الأردن.

منتخب مصر لكرة السلة للسيدات
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