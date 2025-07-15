تقرير تونسي يكشف تفاصيل تعاقد النجم الساحلي مع كريستو.. وبند الشراء

كشف تقرير تونسي تفاصيل تعاقد النجم الساحلي مع محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي.

وانضم كريستو غلى النجم الساحلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وبحسب إذاعة موزاييك التونسية، فإن النجم الساحلي ضم محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 750 ألف دولار.

ولعب كريستو الموسم المنصرم معارا من الأهلي إلى الصفاقسي لكن النادي التونسي لم يفعل بند الشراء.

وعاد كريستو إلى النجم الساحلي الذي شهد انطلاقته وانتقل منه إلى الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الأهلي وافق على إعارة التونسي إلى النجم الساحلي لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

ونشر نادي النجم الساحلي لقطات من تدريبات الفريق استعدادا للموسم المقبل، وظهر كريستو في المران.

ولم يعلن ناديا الأهلي أو النجم الساحلي انتقال اللاعب بشكل رسمي حتى الآن.

وانضم كريستو لصفوف الأهلي مطلع عام 2023 قادما من النجم الساحلي التونسي.

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة.

ولم ينجح اللاعب في التسجيل لكنه صنع هدفا.

وبدأ كريستو مسيرته في صفوف النجم الساحلي.

وانتقل اللاعب إلى الأهلي في صفقة تم خصم 940 ألف دولار من قيمتها، في تعويض لغرامة مستحقة ضد النجم الساحلي بسبب انتقال سليمان كوليبالي.

وكان الصفاقسي يملك حق شراء اللاعب مقابل مليون دولار بنهاية إعارته