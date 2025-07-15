خبر في الجول – وادي دجلة يتمم اتفاقه لضم أحمد أيمن

تمم نادي وادي دجلة اتفاقه مع نظيره الاتحاد السكندري للتعاقد مع أحمد أيمن لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن وادي دجلة أتم اتفاقه مع النادي السكندري لضم أحمد أيمن بشكل نهائي.

ويلعب أحمد أيمن في مركز الظهير الأيمن وبدأ مسيرته في فريق النجوم.

وأعير إلى أسوان في صيف 2020، ثم خرج معارا مرة أخرى إلى سكة الحديد في الانتقالات الصيفية عام 2022.

واستقر أيمن نهائيا في الاتحاد السكندري في شتاء 2024.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما 17 مباراة الموسم الماضي ولم يسجل أو يصنع أهدافا.

وكان وادي دجلة قد تمم إجراءات ضم عمرو حسام حارس مرمى زد لمدة 3 سنوات حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

ولعب حسام مع المصرية للاتصالات واتحاد الشرطة وبتروجت وإنبي، قبل انتقاله إلى إيسترن كومباني في سبتمبر 2021، حين صعد الفريق إلى الدوري الممتاز.

مغامرة إيسترن انتهت في موسمها الأول بعودته إلى الدرجة الثانية، ولكن عمرو حسام لم يظل بعيدا عن الأضواء، إذ عاد للممتاز مع عائد آخر هو نادي أسوان.

هبط مجددا مع أسوان ولكنه عاد إلى الدرجة الأعلى للمرة الثالثة على التوالي مع نادي زد، ولازال مستمرا مع وادي دجلة الصاعد حديثا.

وصعد وادي دجلة والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية إلى الدوري الممتاز، ليصل عدد فرق الدوري إلى 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط.