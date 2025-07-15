جيسوس يستعين بمعد الزمالك السابق في جهازه مع النصر السعودي

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 17:33

كتب : FilGoal

جورج جيسوس

استعان البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر الجديد، بمواطنه مارسيو سامبايو في جهازه الفني.

وسبق لمارسيو سامبايو العمل كمعد بدني في نادي الزمالك.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن جيسوس اختار كل من: جواو دي ديوس، مساعد أول، وفابيو جيسوس، مساعد مدرب، ومارسيو سامبايو، مدرب لياقة، ووجيل هنريكي ورودريجو اراخو، محللان فنيان، وتياجو أوليفير، المختص في أمور الدفاع، وجواو كارلوس، سكرتير فني.

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وأوضحت الصحيفة أن جيسوس سيلتقي مع إدارة النادي العاصمي، عصر اليوم الثلاثاء، للتجول داخل أروقة النادي، ومتابعة النادي الصحي، ومقر التدريبات.

وسبق لسامبايو العمل مع جيسوس في فلامنجو البرازيلي والهلال السعودي.

ملعب رمضان..

مدرب الهلال السابق سيقود غريمه العالمي بعقد مدته عام واحد.

ووفقا للتقارير، سيتحصل البرتغالي على راتب سنوي يقدر بسبعة ملايين دولار تشمل رواتب طاقمه الفني.

ودرب جيسوس الهلال في 99 مباراة في مختلف البطولات، وفاز في 80 منها، بنسبة انتصارات بلغت 80.8٪؜.

جيسوس صاحب الـ70 عاما، تولي تدريب أندية الهلال السعودي، وفنربشخة التركي، وبنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين، وفلامنجو البرازيلي.

ونجح في مسيرته في التتويج بألقاب 3 بطولات دوري مع بنفيكا، وبطولة لكأس البرتغال مع بنفيكا، و6 ألقاب لكأس الرابطة البرتغالية بواقع 5 مع بنفيكا وكأس واحد مع سبورتنج لشبونة، وكأس تركيا مع فنربشخة التركي، والدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادورس مع فلامنجو.

كما فاز مع الهلال ببطولة الدوري مرة، والكأس مرة، والسوبر السعودي 3 مرات.

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