مصدر من الوكرة لـ في الجول: اتفقنا بشكل مبدئي على انضمام حمدي فتحي لـ بيراميدز
الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 17:23
كتب : حامد وجدي
كشف مصدر من الوكرة القطري عن اقتراب حمدي فتحي من الانضمام لبيراميدز.
وقال المصدر لـ FilGoal.com: "توصلنا لاتفاق مع بيراميدز بشكل مبدئي على انضمام حمدي فتحي لهم".
صاحب الـ 30 عاما انضم للوحدة قادما من الأهلي في 2023.
وشارك حمدي فتحي مع الاهلي على سبيل الإعارة في كأس العالم للأندية.
وخلال الموسم الماضي شارك فتحي مع الوكرة في 28 مباراة وصنع هدفين.
وتوج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.
ولم يعلن بيراميدز عن أي صفقة جديدة حتى الآن لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.
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