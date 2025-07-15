رفع عقوبة إيقاف القيد عن نادي إنبي
الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 17:00
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع عقوبة إيقاف القيد عن نادي إنبي.
وكان فيفا قد عاقب إنبي بإيقاف القيد بسبب مستحقات مدربه الأسبق جورفان فييرا المتأخرة.
ودفع إنبي مستحقات فييرا المتأخرة وأصبح النادي متاحا للتعاقد مع صفقات جديدة خلال الصيف الحالي.
وأصبحت الأندية الموقوفة عن القيد في مصر حاليا هي الإسماعيلي وفاركو وإيسترن كومباني ومركز شباب تلا.
ويقود حمزة الجمل تدريب إنبي خلال الموسم المقبل.
وكان الفريق قد أنهى الدوري المصري بالمركز الرابع في مجموعة تفادي الهبوط.
كما حصل إنبي على المركز الرابع في بطولة كأس الرابطة المصرية.
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