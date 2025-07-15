تقرير: نادي الكويت يقدم عرضا مغريا لـ سام مرسي.. وموقف إبسويتش

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 16:47

كتب : FilGoal

سام مرسي - إبسويتش تاون

قدم نادي الكويت عرضا مغريا للتعاقد مع سام مرسي لاعب إبسويتش تاون للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة EADT الإنجليزية فإن نادي الكويت قدم عرضا مغريا لضم قائد إبسويتش تاون.

وأفادت الصحيفة أن النادي الإنجليزي سيترك مرسي دون مقابل لتسهيل رحيله بعدما قدم الكثير للفريق.

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وتعاقد إبسويتش مع أزور ماتوسيوا قادما من رين الذي يلعب في نفس مركز مرسي خلال الصيف الجاري مقابل 11.5 مليون يورو.

ويبلغ اللاعب الهولندي من العمر 27 عاما، ولذلك وفقا للصحيفة فإن إبسويتش أراد ضم لاعب أصغر عمرا من سام الذي يبلغ 33 عاما.

ويتواجد لاعب الوسط مع إبسويتش منذ صيف 2021 وصعد معه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يهبط إلى دوري تشامبيونشيب مرة أخرى.

وخاض مرسي 34 مباراة مع إبسويتش في الموسم الماضي وسجل هدفا وصنع مثله.

وإجمالا لعب مرسي 165 مباراة رفقة إبسويتش وسجل 10 أهداف وصنع 19 آخرين.

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