خبر في الجول - يوريتشيتش يرفض رحيل زلاكة وبوبو عن صفوف بيراميدز
الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 16:47
كتب : عمرو نبيل
رفض كرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز رحيل ثنائي الفريق محمد رضا "بوبو" ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" عن صفوف الفريق.
محمود عبد الحفيظ زلاكة
النادي : سيراميكا كليوباترا
محمد رضا
النادي : سيراميكا كليوباترا
وعلم FilGoal.com أن يوريتشيتش قد أبلغ إدارة النادي برغبته في استمرار الثنائي بالفريق بعد ظهورهما بشكل جيد خلال فترة الإعارة.
وقضى الثنائي الموسم الماضي معارا من بيراميدز إلى سيراميكا كليوباترا.
وأسهم الثنائي في تتويج سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة المصرية.
وشارك بوبو خلال الموسم الماضي في 18 مباراة وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 5.
بينما شارك زلاكة في 31 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 5.
وتوج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي، بينما حل بالمركز الثاني في بطولتي الدوري وكأس مصر.
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