بات خارج الحسابات.. خبر في الجول – جلسة بين البنك الأهلي وشلبي لحسم الاتفاق معه

يستعد نادي البنك الأهلي لعقد جلسة مع مصطفى شلبي لاعب الزمالك لحسم الاتفاق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اجتماع البنك الأهلي مع جناح الزمالك ستكون مساء اليوم الثلاثاء لحسم الاتفاق معه.

وتم إبلاغ اللاعب من الزمالك بأنه خارج حسابات الفريق للموسم الجديد.

وينتهي عقد مصطفى شلبي الموسم المقبل.

وكان البنك الأهلي قد أتم اتفاقه مع سيد عبد الله لاعب الزمالك لضمه لـ 3 مواسم حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

الصفقة أبرمت بمقابل مالي فقط دون الدخول في أي صفقة تبادلية مع الزمالك.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 25 عاما الموسم الماضي معارا إلى البنك الأهلي.

وشارك عبد الله في 18 مباراة رفقة البنك الأهلي وسجل هدفا وصنع هدفين.

وكان الزمالك قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين حتى الآن لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، وهم عمرو ناصر، والمهدي سليمان، وشيكو بانزا.