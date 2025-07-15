بات خارج الحسابات.. خبر في الجول – جلسة بين البنك الأهلي وشلبي لحسم الاتفاق معه

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 16:27

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي - الزمالك - بيراميدز

يستعد نادي البنك الأهلي لعقد جلسة مع مصطفى شلبي لاعب الزمالك لحسم الاتفاق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اجتماع البنك الأهلي مع جناح الزمالك ستكون مساء اليوم الثلاثاء لحسم الاتفاق معه.

وتم إبلاغ اللاعب من الزمالك بأنه خارج حسابات الفريق للموسم الجديد.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - يصل خلال ساعات.. الزمالك يتمم اتفاقه مع آدم كايد لضمه مصدر من الزمالك لـ في الجول: تم عرض اسم عدي الدباغ علينا لضمه.. وأولويتنا لمركز الجناح 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز محمد حمدي: الإصابات أثرت على تجربة الزمالك.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي قبل كأس العالم

وينتهي عقد مصطفى شلبي الموسم المقبل.

وكان البنك الأهلي قد أتم اتفاقه مع سيد عبد الله لاعب الزمالك لضمه لـ 3 مواسم حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

الصفقة أبرمت بمقابل مالي فقط دون الدخول في أي صفقة تبادلية مع الزمالك.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 25 عاما الموسم الماضي معارا إلى البنك الأهلي.

وشارك عبد الله في 18 مباراة رفقة البنك الأهلي وسجل هدفا وصنع هدفين.

وكان الزمالك قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين حتى الآن لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، وهم عمرو ناصر، والمهدي سليمان، وشيكو بانزا.

مصطفى شلبي ميركاتو الزمالك البنك الأهلي
نرشح لكم
الشريعي لـ في الجول: يحيى حسن لاعب إنبي ينتقل إلى الاتفاق السعودي تقرير تونسي يكشف تفاصيل تعاقد النجم الساحلي مع كريستو.. وبند الشراء الاتفاق السعودي يخطف موهبة أورلاندو بايرتس حتى 2028 خبر في الجول – وادي دجلة يتمم اتفاقه لضم أحمد أيمن مصدر من الوكرة لـ في الجول: اتفقنا بشكل مبدئي على انضمام حمدي فتحي لـ بيراميدز رومانو: ليفربول سيقدم عرضا قياسيا لضم إيزاك.. وموقف نيوكاسل تقرير: نادي الكويت يقدم عرضا مغريا لـ سام مرسي.. وموقف إبسويتش خبر في الجول - يصل خلال ساعات.. الزمالك يتمم اتفاقه مع آدم كايد لضمه
أخر الأخبار
الشريعي لـ في الجول: يحيى حسن لاعب إنبي ينتقل إلى الاتفاق السعودي دقيقة | ميركاتو
سلة - منتخب مصر للسيدات يحقق ثالث انتصاراته أمام رواندا في بطولة النخبة الإفريقية 5 دقيقة | كرة سلة
تقرير تونسي يكشف تفاصيل تعاقد النجم الساحلي مع كريستو.. وبند الشراء 10 دقيقة | الدوري المصري
الاتفاق السعودي يخطف موهبة أورلاندو بايرتس حتى 2028 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – وادي دجلة يتمم اتفاقه لضم أحمد أيمن 40 دقيقة | ميركاتو
جيسوس يستعين بمعد الزمالك السابق في جهازه مع النصر السعودي 42 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من الوكرة لـ في الجول: اتفقنا بشكل مبدئي على انضمام حمدي فتحي لـ بيراميدز 52 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: ليفربول سيقدم عرضا قياسيا لضم إيزاك.. وموقف نيوكاسل ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 3 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي 4 الأهلي يرد على الأخدود بشأن رغبته في شراء إمام عاشور
/articles/509317/بات-خارج-الحسابات-خبر-في-الجول-جلسة-بين-البنك-الأهلي-وشلبي-لحسم-الاتفاق-معه