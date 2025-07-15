خبر في الجول - يصل خلال ساعات.. الزمالك يتمم اتفاقه مع آدم كايد لضمه

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 16:22

كتب : FilGoal

آدم كايد

أتم الزمالك اتفاقه مع الفلسطيني آدم كايد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيصل إلى القاهرة خلال ساعات للتوقيع مع الزمالك في صفقة انتقال حر.

وانتهى تعاقد كايد مع بريدا الهولندي بنهاية الموسم الماضي.

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ولعب الفلسطيني المولود بالسويد مع بريدا لمدة موسمين.

وخلال الموسم الماضي شارك صاحب الـ 23 عاما مع بيردا في 17 مباراة وتمكن من تسجيل هدفا.

وسبق لكايد المشاركة في 4 مباريات بقميص منتخب فلسطين وصنع ثلاثة أهداف خلالهم.

ويلعب كايد في مركز الجناح الأيسر.

وسبق للجناح الفلسطيني المشاركة مع منتخبات الأعمار السنية للسويد قبل أن يلعب مع منتخب فلسطين الأول.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع البلجيكي يانيك فيريرا لتدريب الفريق في الموسم المقبل خلفا لأيمن الرمادي.

وأنهى الزمالك الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري المصري ليتأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك خلال الموسم الماضي بكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

آدم كايد الزمالك
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