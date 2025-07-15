مصدر من الزمالك لـ في الجول: تم عرض اسم عدي الدباغ علينا لضمه.. وأولويتنا لمركز الجناح

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 15:55

كتب : عمرو نبيل

لاعبو فلسطين يحتفلون بهدف عدي دباغ في هونج كونج

كشف مصدر من الزمالك عن حقيقة عرض الأبيض عدي الدباغ لاعب تشارلروا البلجيكي ومنتخب فلسطين.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تم طرح اسم عدي الدباغ علينا للتعاقد معه ولكن الأولوية حاليا للتعاقد مع لاعب في مركز الجناح".

وقضى الدباغ الموسم الماضي معارا إلى صفوف أبردين الاستكلندي.

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صاحب الـ 26 عاما شارك خلال الموسم الماضي مع شارلروا وأبردين في 31 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفا.

ومع منتخب فلسطين لعب الدباغ 45 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 5 آخرين.

وكان الزمالك قد تعاقد حتى الآن مع المهدي سليمان وشيكو بانزا وعمرو ناصر.

وسيقود البلجيكي يانيك فيريرا تدريب الزمالك خلال الموسم المقبل.

وأنهى الزمالك الدوري المصري في المركز الثالث المؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك خلال الموسم الماضي بكأس السوبر الإفريقي وكأس مصر.

عدي الدباغ الزمالك
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