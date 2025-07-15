خبر في الجول – اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق مسابقات الشباب والناشئين

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 15:21

كتب : محمد جمال

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد انطلاق مسابقات الشباب والناشئين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد المصري لكرة القدم حدد الأسبوع الأول من سبتمبر موعدا لانطلاق مسابقات الشباب والناشئين للموسم الجديد وتم إبلاغ الأندية بالموعد.

ورفض اتحاد الكرة في وقت سابق طلبات عدد من الأندية للمشاركة في مسابقات الناشئين والشباب بمنطقتي القاهرة والجيزة.

أخبار متعلقة:
80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز محمد حمدي: الإصابات أثرت على تجربة الزمالك.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي قبل كأس العالم مصدر من الزمالك لـ في الجول: تلقينا دعوة لمواجهة المغرب الفاسي وديا عمرو ناصر: أعد جماهير الزمالك بأن أكون عند حسن ظنهم.. وأحلم بالتتويج بكل البطولات

وأشار اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي إلى أنه خاطب للأندية للتأكيد على أن المشاركة في مسابقات الناشئين من خلال الفروع التابع لها النادي.

ووافق اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة على توصية الإدارة التنفيذية ولجان المسابقات بالاتحاد بمشاركة الأندية في مسابقات الناشئين والبراعم ضمن الفروع التابع لها كل ناد.

وأوضح الاتحاد: "ويأتي هذا القرار في إطار حرص الاتحاد على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتنمية كرة القدم في مختلف المحافظات بما يتيح فرصًا عادلة ومتساوية لجميع اللاعبين الناشئين.

وتابع "يسري القرار على مسابقات المناطق ويتماشى مع أحكام القانون واللوائح المنظمة، حيث ينص على مشاركة الأندية في الفروع المسجلة بها رسميًا فى مسابقات الناشئين والشباب".

وأضاف "جاء القرار عقب تلقي الاتحاد طلبات عديدة من الأندية للعب في فرعي القاهرة والجيزة، وهو ما قد يؤدي إلى إفراغ المحافظات الأخرى من فرق الناشئين وتكدس الفرق في محافظتين فقط، بما يضر بفرص اللاعبين في باقي المحافظات."

وأكمل الاتحاد "ولا يشمل القرار الأندية المشاركة في القسم الأول، وذلك بما يتناسب مع ارتباطها بمسابقة القسم الأول".

وأتم "يؤكد الاتحاد أن القرار يأتى في إطار تطوير مسابقات الناشئين في جميع أنحاء الجمهورية".

اتحاد الكرة الدوري المصري
نرشح لكم
الشريعي لـ في الجول: يحيى حسن لاعب إنبي ينتقل إلى الاتفاق السعودي خبر في الجول – وادي دجلة يتمم اتفاقه لضم أحمد أيمن رفع عقوبة إيقاف القيد عن نادي إنبي خبر في الجول - يوريتشيتش يرفض رحيل زلاكة وبوبو عن صفوف بيراميدز بات خارج الحسابات.. خبر في الجول – جلسة بين البنك الأهلي وشلبي لحسم الاتفاق معه خبر في الجول - يصل خلال ساعات.. الزمالك يتمم اتفاقه مع آدم كايد لضمه مصدر من الزمالك لـ في الجول: تم عرض اسم عدي الدباغ علينا لضمه.. وأولويتنا لمركز الجناح خبر في الجول - بعد غيابه عن المران.. أبو علي يجتمع مع ريبيرو ومحمد يوسف بشان مستقبله
أخر الأخبار
الشريعي لـ في الجول: يحيى حسن لاعب إنبي ينتقل إلى الاتفاق السعودي دقيقة | ميركاتو
سلة - منتخب مصر للسيدات يحقق ثالث انتصاراته أمام رواندا في بطولة النخبة الإفريقية 5 دقيقة | كرة سلة
تقرير تونسي يكشف تفاصيل تعاقد النجم الساحلي مع كريستو.. وبند الشراء 11 دقيقة | الدوري المصري
الاتفاق السعودي يخطف موهبة أورلاندو بايرتس حتى 2028 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – وادي دجلة يتمم اتفاقه لضم أحمد أيمن 40 دقيقة | ميركاتو
جيسوس يستعين بمعد الزمالك السابق في جهازه مع النصر السعودي 42 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من الوكرة لـ في الجول: اتفقنا بشكل مبدئي على انضمام حمدي فتحي لـ بيراميدز 52 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: ليفربول سيقدم عرضا قياسيا لضم إيزاك.. وموقف نيوكاسل ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 3 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي 4 الأهلي يرد على الأخدود بشأن رغبته في شراء إمام عاشور
/articles/509312/خبر-في-الجول-اتحاد-الكرة-يحدد-موعد-انطلاق-مسابقات-الشباب-والناشئين