خبر في الجول - سموحة يتمم اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا لاستعارة يوسف عفيفي

أتم سموحة اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا على ضم يوسف عفيفي.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سينتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وانضم عفيفي لسيراميكا كليوباترا في بداية الموسم الماضي قادما من ديروط.

صاحب الـ 24 عاما لم يشارك سوى في مباراتين بقميص سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الماضي.

ويلعب عفيفي في مركز الظهير الأيسر.

وكشف مصدر من سموحة صفقات الفريق لـ FilGoal.com والتي جاءت كالتالي:

سمير فكري من المصري

خالد الغندور من المصري

عماد فتحي من طلائع الجيش

محمد رجب من كهرباء الإسماعيلية

أحمد ميهوب إعارة من بيراميدز

أحمد فوزي إعارة من بيراميدز

فيما خرج 3 لاعبين على سبيل الإعارة في الصيف الجاري

أدهم حمادة إعارة إلى أبو قير للأسمدة

محمد عصام إعارة إلى أبو قير للأسمدة

علي عمرو إعارة إلى الداخلية

ويتولى أحمد عبد العزيز تدريب الفريق سموحة بشكل دائم بعد توليه المهمة بشكل مؤقت في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي خلفا لأحمد سامي الذي رحل وتولى تدريب الاتحاد.

وسيكون سموحة هو الفريق الأول الذي يتولى عبد العزيز تدريبه كمدير فني دائم خلال مسيرته.

وأنهى سموحة الدوري المصري الممتاز في المركز السابع في مجموعة تفادي الهبوط.