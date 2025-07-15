كرة يد – الاتحاد الدولي يحدد موعد إقامة بطولة العالم للأندية

حدد الاتحاد الدولي لكرة اليد موعد إقامة بطولة العالم للأندية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقعه الموعد من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر موعدا لإقامة بطولة العالم للأندية.

وتستضيف مصر بطولة العالم للأندية لكرة اليد للمرة الثانية تواليا.

ومن المقرر أن تقام البطولة في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.

وسيشارك 9 أندية في البطولة وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد مشاركة 8 فرق حتى الآن مع تبقي مقعد وحيد لم يتم تحديدة بعد.

وسيتم تحديد المقعد الأخير عن طريق "وايلد كارد".

الفرق الـ 8 حتى الآن هم:

الزمالك والأهلي وكاليفورنيا إيجلز وهانديبول تاوباتي وماجديبورج والشارقة وسيدني أوني هانبدول وفيسبريم.