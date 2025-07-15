كرة يد – الاتحاد الدولي يحدد موعد إقامة بطولة العالم للأندية
الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 14:44
كتب : FilGoal
حدد الاتحاد الدولي لكرة اليد موعد إقامة بطولة العالم للأندية.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقعه الموعد من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر موعدا لإقامة بطولة العالم للأندية.
وتستضيف مصر بطولة العالم للأندية لكرة اليد للمرة الثانية تواليا.
ومن المقرر أن تقام البطولة في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.
وسيشارك 9 أندية في البطولة وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد مشاركة 8 فرق حتى الآن مع تبقي مقعد وحيد لم يتم تحديدة بعد.
وسيتم تحديد المقعد الأخير عن طريق "وايلد كارد".
الفرق الـ 8 حتى الآن هم:
الزمالك والأهلي وكاليفورنيا إيجلز وهانديبول تاوباتي وماجديبورج والشارقة وسيدني أوني هانبدول وفيسبريم.
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