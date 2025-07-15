خبر في الجول – قرار من أوسكار رويز بشأن الحكام فوق الـ 45 عاما

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 14:29

كتب : محمد جمال

اجتماع أوسكار رويز مع طاقم تحكيم مباراة الزمالك والأهلي

قرر أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد الحكام فوق الـ 45 عاما من مباريات الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن رويز قرر ترك الحرية للحكام للاستمرار ولكن كحكام فيديو واستبعادهم من كونهم حكام ساحة.

أبرز الحكام الذين سيطبق عليهم من قبل رويز حتى الآن هم محمد عادل ومحمد الصباحي ونادر قمر الدولة ومحمد يوسف.

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وعلم FilGoal.com أن بعض الحكام يدرسون الاعتزال عقب قرار أوسكار رويز.

وكان محمد الحنفي قد أعلن عبر FilGoal.com اعتزال التحكيم بشكل نهائي.

وحسبما علم FilGoal.com عودة أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بعد انتهاء إجازته للإشراف على استعدادات الحكام قبل انطلاق الدوري.

الكولومبي سيركز على شرح التعديلات الجديدة للحكام نظريا وعمليا في مشروع الهدف

وتواجد أوسكار في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، حيث تولى مهمة إدارة محاضرات للحكام بكأس العالم للأندية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن رويز سيشكل لجنة الحكام للموسم الجديد، ولديه رغبة في إضافة عناصر وإجراء تغييرات على بعض أعضاء اللجنة

كما سيعمل أوسكار على القائمة الدولية للحكام والذي سيتم إرسالها أكتوبر المقبل، ولدى الكولومبي رغبة في عدم وضع أي اسم فوق الـ 40 عاما.

وتواجد محمود عاشور كحكم لتقنية الفيديو في كأس العالم للأندية، فيما غاب حكام الساحة عن البطولة.

وتولى أوسكار رويز مسؤولية لجنة الحكام في مصر فبراير الماضي.

أوسكار رويز
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