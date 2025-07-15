سكاي: لانج يخضع للكشف الطبي تمهيدا للانضمام لـ نابولي

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 14:14

كتب : FilGoal

نوا لانج - أيندهوفن

اقترب نوا لانج لاعب أيندهوفن من الانتقال إلى نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب الهولندي وصل لنابولي ليخضع للفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام لبطل إيطاليا.

وأفادت الشبكة أن نابولي اتفق مع أيندهوفن على ضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما مقابل 25 مليون يورو.

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وكان أيندهوفن قد تعاقد مع لانج من خينت مقابل 12.5 مليون يورو في صيف 2023.

وخاض لانج 44 مباراة رفقة أيندهوفن في الموسم الماضي وسجل 14 هدفا وصنع 12 آخرين.

وتمكن نابولي من التعاقد مع كيفن دي بروين قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ولوكا ماريانوتشي من إمبولي بـ 9 ملايين يورو.

ورحل عن نابولي كل من ناتان إلى ريال بيتيس بـ 9 ملايين وإليا كابريلي وجيانلوكا جايتانو إلى كالياري بـ 8 و6 ملايين يورو بالترتيب.

وانتقل رافا مارين إلى فياريال معارا مقابل مليون يورو.

ويقود أنطونيو كونتي تدريب نابولي للموسم الثاني على التوالي وتوج ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي.

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