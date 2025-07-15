منافس لـ مصطفى محمد؟ فوت ميركاتو: نانت يقترب من ضم يوسف العربي
الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 14:06
كتب : FilGoal
كشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي عن وجود اهتمام من نانت بالتعاقد مع يوسف العربي، لاعب أبويل نيقوصيا القبرصي.
يوسف العربي
النادي : أولمبياكوس
وفقا للموقع، فإن نانت اقترب من التوصل لاتفاق مع اللاعب صاحب الـ38 عامًا لضمه، ويتبقى فقط بعض التفاصيل الصغيرة قبل إتمام الصفقة.
وانضم العربي إلى أبويل في بداية الموسم الماضي قادمًا من أولمبياكوس.
وتوج اللاعب المغربي بلقب كأس السوبر القبرصي برفقة أبويل.
ولعب العربي 45 مباراة بقميص أبويل، وتمكن من تسجيل 14 هدفًا وصنع 7 آخرين.
وفي حالة انضمامه لنانت، فإن يوسف العربي سيكون منافسًا لمصطفى محمد في خط هجوم الفريق.
وقد يفتح انضمام اللاعب للفريق الباب لرحيل مصطفى محمد أو ماتياس ألباين.
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