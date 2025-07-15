الدبيس: كولر لم يلتزم بوعوده عكس ريبيرو.. ومزقت عقد احتراف للانضمام لـ الأهلي

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 13:01

كتب : FilGoal

كريم الدبيس

شدد كريم الدبيس لاعب سيراميكا كليوباترا الجديد أن مارسيل كولر مدربه السابق في الأهلي لم يلتزم بوعوده له عكس خوسيه ريبيرو المدرب الحالي للقلعة الحمراء.

وقال الدبيس عبر راديو أون سبورت: "الخروج معارا كانت خطوة أحتاجها للعب أكثر وللانضمام للمنتخب".

وأضاف "بعد كأس العالم للأندية تحدثت مع محمد يوسف وريبيرو أن ألعب كثيرا في الموسم الجديد، من الصعب أن تطلب من المدرب أن تلعب كثيرا، ريبيرو قال لي لن أضمن لك اللعب بنسبة كبيرة المباريات، طلبت منه الخروج معارا ودعمني".

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وتابع "طلبت مع كولر الخروج معارا، وكان رده الرفض لأنه يحتاجني وبعد ذلك لم ألعب وكان يراوغني كثيرا، لكن ريبيرو كان صريحا معي".

وكشف "كولر قال لي قبل الكثير من المباريات إنني سألعب ثم أجد نفسي خارج التشكيل".

وتابع "علي معلول كان يقول لي دائما إنني اللاعب الذي سأقود الجهة اليسرى بعد انتهاء فترته مع الأهلي".

وواصل "عندما كنت في وادي دجلة ذهبت للإدارة لمناقشة عرض من بلجيكا وعلمت هناك برغبة الأهلي في ضمي، لذلك مزقت عقد الاحتراف، ولم يتوصل الأهلي لاتفاق مع وادي دجلة لضمي واستمريت مع الفريق لمدة موسم في الدرجة الثانية، لكن محمود الخطيب وأمير توفيق تمسكا بي وقال الثنائي لي لن أترك اللاعب الذي يريد الأهلي".

وأكمل "ذهبنا لكأس العالم للأندية وكان هدفنا التأهل من دور المجموعات لكن لم نكن موفقين".

وأنهى حديثه قائلا: "رغم عدم انضمامي للقائمة المشاركة في كأس العالم للأندية فكرت في التحدث لمعرفة سبب عدم انضمامي لكن أعتقد أن المدرب كان سيقول لي إنني لست جاهزا بسبب عودتي من الإصابة رغم أنني كنت مستعدا".

وأعلن سيراميكا كليوباترا في وقت سابق التعاقد مع كريم الدبيس قادما من الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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