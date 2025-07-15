شكري: مفاوضات الأهلي لضمي بدأت منذ شهر.. وأريد أن أخطو على خطى معلول

أوضح محمد شكري لاعب الأهلي الجديد أن المفاوضات لضمه بدأت منذ شهر.

محمد شكري النادي : الأهلي الأهلي

وقال شكري عبر راديو أون سبورت: "عودتي إلى الأهلي جاءت في وقت جيد".

وأضاف "المفاوضات بدأت مع وكيلي منذ شهر، لكن كنت أركز بشكل كامل مع سيراميكا كليوباترا، عندما توصل الناديان لاتفاق وقعت للأهلي".

وتابع "فترتي مع سيراميكا كانت جيدة للغاية وتعلمت كثيرا، فرديا حصلت على خبرات كبيرة وتطورت، وجماعيا حصلت على 3 بطولات وأتمنى لسيراميكا كليوباترا التوفيق".

وأكمل "كل لاعب له طريقة لعب، معلول صنع التاريخ مع الأهلي وأريد أن أحقق ما حققه".

وواصل "كنت قريبا العام الماضي من الانتقال إلى الأهلي لكن بعد الإصابة استمريت في سيراميكا كليوباترا".

وشدد "لم أسأل سبب عدم انتقال للأهلي قبل كأس العالم للأندية لأنني تركت الأمر لوكيلي، لكن في النهاية عدت للأهلي".

وكشف "المنافسة على الدوري كبيرة في وجود الزمالك وبيراميدز لكن إن شاء الله نستطيع التتويج بجميع البطولات".

وأردف "ليست مفاجأة أن بيراميدز توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، الفريق كان طموحا للغاية وأتمنى لهم التوفيق".

وأنهى حديثه قائلا: "أطلب من الجمهور الدعم والمساندة وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم".

ويعد محمد شكري هو ثامن صفقة يبرمها الأهلي في الصيف الجاري استعدادا للموسم الجديد.

بعدما تعاقد الأهلي من كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان، ومحمد شريف، ومحمد أحمد "سيحا" وياسين مرعي.

وكشفت قناة الأهلي أن هذه هي آخر صفقات الأهلي الصيفية.

وعاد محمد شكري البالغ من العمر 25 عاما للمشاركة من سيراميكا كليوباترا من جديد بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان محمد شكري من ناشئي الأهلي قبل أن يخرج معارا إلى سموحة ثم إلى سيراميكا كليوباترا قبل أن ينتقل له بشكل نهائي.

فيما شارك كريم الدبيس صاحب الـ 22 عاما مع الأهلي في 35 مباراة وصنع 5 أهداف منذ انضمامه من وادي دجلة.