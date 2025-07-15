خبر في الجول - بعد توقف انتقاله لسيراميكا.. الأهلي يبلغ كريم وليد بعدم المشاركة في التدريبات

أبلغ النادي الأهلي لاعبه، كريم وليد بعدم المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

كريم وليد النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد أبلغ اللاعب بعدم الخضوع للقياسات البدنية التي أجراها اللاعبين أو التدرب مع الفريق وأقصى ما يمكن تقديمه له هو التدرب في صالة الجيم بشكل منفرد.

اللاعب يرغب في الانتقال لسيراميكا كليوباترا ولكن الصفقة توقفت رغم توقيعه على الاستغناء الموجه للنادي.

ويتبقى في تعاقد كريم وليد موسما مع الأهلي ويعد من أقرب اللاعبين للرحيل في الصيف الجاري.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب وقّع بالفعل على الاستغناء الموجه لنادي سيراميكا كليوباترا من أجل إتمام الانتقال.

لكن قرر الأهلي في نهاية اليوم الإبقاء على لاعب الوسط لحين إشعار آخر دون تحديد إمكانية بقاءه أو تأجيل رحيله.

صاحب الـ 27 عاما عاد للأهلي في 2023 بعد إعارة استمرت موسمين مع مودرن سبورت.

ومنذ عودته اكتفى بخوض 26 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات.

وخاض وليد مع الأهلي 94 مباراة وسجل خلالها 7 أهداف وصنع 2.

وبقميص مودرن سبورت شارك في 65 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 1 وتوج بلقب كأس الرابطة المصرية.

وسبق أن خرج لاعب الوسط معارا من الأهلي لحرس الحدود ووادي دجلة من قبل.