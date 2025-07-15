جيسوس: لولا دعوة رونالدو لما وافقت على تدريب النصر

شدد جورجي جيسوس المدير الفني الجديد لـ النصر السعودي أن موافقته على العرض جاء بسبب دعوة كريستيانو رونالدو.

وقال المدرب البرتغالي للصحفيين: "أعشق التواجد في السعودية، إنها بلد المستقبل في كرة القدم وغيرها، أنا سعيد بالعودة ولطالما كنت سعيدا جدا هنا وحققت الفوز وسأحاول تكرار ذلك".

وأضاف "لولا دعوة كريستيانو رونالدو لما وافقت على عرض النصر، رونالدو لاعب فاز بكل شيء أينما لعب، ولكن ليس في السعودية حتى الآن، سأرى إن كان بإمكاني مساعدته هذا العام".

وأكمل "نتحدث أنا ورونالدو نفس اللغة وكل شيء سيكون سهلا، لم أستطع رفض التحدي الذي قدمه لي رونالدو".

وتابع "عاملوني في الهلال بشكل جيد، لكن هذه هي حياة المدرب، سأعود لكن للمنافس، الأمر أشبه بالانتقال من بنفيكا إلى سبورتنج لشبونة".

وأنهى حديثه قائلا: "كنت مخطئ في العام الماضي عندما رفضت تدريب البرازيل، لم أرغب في الذهاب لأنني كنت مهتما تماما بالهلال".

مدرب الهلال السابق سيقود غريمه العالمي بعقد مدته عام واحد.

ووفقا للتقارير، سيتحصل البرتغالي على راتب سنوي يقدر بسبعة ملايين دولار تشمل رواتب طاقمه الفني.

ودرب جيسوس الهلال في 99 مباراة في مختلف البطولات، وفاز في 80 منها، بنسبة انتصارات بلغت 80.8٪؜.

جيسوس صاحب الـ70 عاما، تولي تدريب أندية الهلال السعودي، وفنربشخة التركي، وبنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين، وفلامنجو البرازيلي.

ونجح في مسيرته في التتويج بألقاب 3 بطولات دوري مع بنفيكا، وبطولة لكأس البرتغال مع بنفيكا، و6 ألقاب لكأس الرابطة البرتغالية بواقع 5 مع بنفيكا وكأس واحد مع سبورتنج لشبونة، وكأس تركيا مع فنربشخة التركي، والدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادورس مع فلامنجو.

كما فاز مع الهلال ببطولة الدوري مرة، والكأس مرة، والسوبر السعودي 3 مرات.