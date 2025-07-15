لتعويض رحيل بينيتيز.. آيندهوفن يتعاقد مع حارس ليفركوزن

أعلن نادي بي إس في آيندهوفن تعاقده مع ماتي كوفار حارس مرمى باير ليفركوزن على سبيل الإعارة لمدة موسم.

الصفقة كلفت الفريق الهولندي مبلغ 5 ملايين يورو مع تواجد 2 مليون كإضافات.

ويأتي تعاقد آيندهوفن مع كوفار كتعويض لرحيل والتر بينيتيز الذي انضم إلى كريستال بالاس.

وكان ليفركوزن قد تعاقد مع مارك فليكن حارس مرمى برينتفورد.

وانضم كوفار صاحب الـ 25 عاما لباير ليفركوزن في 2023 قادما من مانشستر يونايتد.

وشارك الحارس التشيكي مع ليفركوزن خلال الموسم الماضي في 15 مباراة وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 9 مباريات واستقبل 13 هدفا.

وأسهم كوفار في تتويج ليفركوزن بالدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني.

وتوج آيندهوفن بالدوري الهولندي بالموسم الماضي وسيشارك في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.