لتعويض رحيل بينيتيز.. آيندهوفن يتعاقد مع حارس ليفركوزن

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 11:07

كتب : FilGoal

ماتي كوفار حارس باير ليفركوزن

أعلن نادي بي إس في آيندهوفن تعاقده مع ماتي كوفار حارس مرمى باير ليفركوزن على سبيل الإعارة لمدة موسم.

الصفقة كلفت الفريق الهولندي مبلغ 5 ملايين يورو مع تواجد 2 مليون كإضافات.

ويأتي تعاقد آيندهوفن مع كوفار كتعويض لرحيل والتر بينيتيز الذي انضم إلى كريستال بالاس.

أخبار متعلقة:
كريستال بالاس يتعاقد مع حارس مرمى آيندهوفن اكتملت العودة.. آيندهوفن يتوج بالدوري الهولندي للمرة الثانية على التوالي آيندهوفن يعلن انتقال مدافعه إلى أهلي جدة مؤتمر سلوت: هذه أسباب إراحة الأساسيين أمام آيندهوفن

وكان ليفركوزن قد تعاقد مع مارك فليكن حارس مرمى برينتفورد.

وانضم كوفار صاحب الـ 25 عاما لباير ليفركوزن في 2023 قادما من مانشستر يونايتد.

وشارك الحارس التشيكي مع ليفركوزن خلال الموسم الماضي في 15 مباراة وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 9 مباريات واستقبل 13 هدفا.

وأسهم كوفار في تتويج ليفركوزن بالدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني.

وتوج آيندهوفن بالدوري الهولندي بالموسم الماضي وسيشارك في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

بي أس في أيندهوفن ماتي كوفار باير ليفركوزن
نرشح لكم
بالدرجة الثانية.. ألباسيتي يضم خيسوس فاييخو عودة الفتى الطائر.. كاريراس رابع صفقات ريال مدريد "آخر فنجان من القهوة".. ميلان يعلن ضم مودريتش ماماردشفيلي: أنتظر التعلم من أليسون في ليفربول فهو أحد أفضل حراس العالم لوباريزيان توضح موقف جواو نيفيز من السوبر الأوروبي بعد طرده أمام تشيلسي سيبايوس: سنجتمع للحديث عن مستقبلي.. وريال بيتيس بيتي دائما رومانو: أوسيمين يغيب عن انطلاق معسكر نابولي للمرض تقرير: بيليجريني يخضع لعملية جراحية بعد انطلاق معسكر روما
أخر الأخبار
الدبيس: كولر لم يلتزم بوعوده عكس ريبيرو.. ومزقت عقد احتراف للانضمام لـ الأهلي 13 دقيقة | الدوري المصري
شكري: مفاوضات الأهلي لضمي بدأت منذ شهر.. وأريد أن أخطو على خطى معلول 24 دقيقة | الدوري المصري
عاد للدوري الإنجليزي.. برينتفورد يضم جوردان هندرسون 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - بعد توقف انتقاله لسيراميكا.. الأهلي يبلغ كريم وليد بعدم المشاركة في التدريبات ساعة | الدوري المصري
رومانو: أتليتكو مدريد يتفاوض مع بوتافوجو لضم تياجو ألمادا ساعة | الدوري الإسباني
جيسوس: لولا دعوة رونالدو لما وافقت على تدريب النصر ساعة | سعودي في الجول
لتعويض رحيل بينيتيز.. آيندهوفن يتعاقد مع حارس ليفركوزن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
محمد شكري.. "تقويسة" القدم تحولت إلى سلاح خاص والإصابات شبح يطارده 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 3 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي 4 الأهلي يرد على الأخدود بشأن رغبته في شراء إمام عاشور
/articles/509300/لتعويض-رحيل-بينيتيز-آيندهوفن-يتعاقد-مع-حارس-ليفركوزن