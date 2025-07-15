محمد شكري.. "تقويسة" القدم تحولت إلى سلاح خاص والإصابات شبح يطارده

بدأ محمد شكري رحلته مع كرة القدم من قلب محافظة الشرقية، وتحديدًا من أكاديمية الأهلي في بلبيس، حيث لفت الأنظار مبكرًا بموهبته وقدراته الهجومية الاستثنائية.

محمد شكري النادي : الأهلي الأهلي

ورغم البداية الواعدة وتألقه في قطاع الناشئين بالنادي، لكن مسيرة شكري كانت دائما وأبدا مهددة بسبب الإصابات.

وكلما ابتعد عن الأضواء خلال مسيرته، كان يعود مجددًا ويقدم أداء مثاليا، حتى بات أحد أبرز الأظهرة في الدوري المصري.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي، ويعد شكري ثامن صفقة يبرمها المارد الأحمر في الصيف الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ومع رحيل علي معلول عن الأهلي، وغياب المنافسة القوية في مركز الظهير الأيسر، يقف محمد شكري على أعتاب فرصة العمر، فهل يتجاوز لعنة الإصابات ويؤكد أنه يستحق قيادة الجبهة اليسرى في القلعة الحمراء؟

ويستعرض "Filgoal.com" مسيرة اللاعب محمد شكري الذي انضم للأهلي حديثا كالتالي:

بدأ محمد شكري مسيرته في أكاديمية الأهلي في بلبيس بالشرقية، قبل أن يخوض اختبارات النادي لمواليد 2007 بترشيح من المدرب أحمد سمير بيبو لينضم إلى قطاع الناشئين حتى تصعيده للفريق الأول.

تألق شكري في مركز الظهير الأيسر، ولعب 5 سنوات تحت قيادة المدرب ياسر رجب الذي يدين له شكري بالفضل خلال سنواته الأولى في الأهلي.

وقال ياسر رجب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أشرفت على تدريب محمد شكري منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره".

وأضاف "لفت الأنظار بمهاراته كظهير يمتاز بالاحتفاظ بالكرة والقدرة على إرسال الكرات العرضية بدقة، وهي نقاط عملت على تطويرها معه بشكل مكثف خلال فترة تكوينه الفني، مع تركيز خاص على تطوير الجانب الهجومي".

وتابع "محمد شكري كان لديه انحناء (تقويسة) طبيعي في قدمه، جعلت تسديد الكرة يأخذ مسارات غير دقيقة بسبب (التفاف) الكرة أزيد من اللازم، وكانت تتسبب في إهدار العديد من الركلات الحرة من على حدود منطقة الجزاء، إلى أن تم تصحيحها بالتدريب والعمل المتواصل، إذ كان يتدرب على تسديد ما بين 15 إلى 20 كرة في كل حصة تدريبية، لتتحول إلى سلاحه الخاص".

وكشف "في المباريات قبل أي كرة ثابتة، كنت أناديه دائما وأذكره بـ(التقويسة) في قدمه لكي لا تتسبب في تسديد الكرة بعيدًا ليبتسم لي قبل أن يسدد الكرة".

وزاد "بعد تطوير جزئية الركلات الثابتة أصبح يجيدها بشكل مميز، وسبق له التسجيل من ضربات حرة مباشرة في مباريات قوية مثل المقاولون العرب وطلائع الجيش وإنبي، كان يتعامل مع الضربات الثابتة وكأنها ركلات جزاء".

وواصل "تعرض شكري لعدد من الإصابات التي أعاقت تطوره خلال فترة تواجده في ناشئي الأهلي، وكانت معظمها نتيجة لسوء حالة الملاعب في قطاع الناشئين".

وأردف "على المستوى الشخصي، يمتاز شكري بـ(روح مرحة ودم خفيف)، وكان من بين هدافي فريقه في الفئات العمرية الصغيرة، رغم مركزه كظهير".

وأكمل "كاد أن يخوض تجربة احترافية عقب تألقه في إحدى بطولات اسباير بقطر، إلى جانب أحمد عبد القادر".

وأتم "شكري مميز للغاية في الحفاظ على الكرة تحت الضغط، وكان لديه جرأة هجومية غير طبيعية".

وخلال فترة تدريبه تحت قيادة عمرو أنور، انفجرت قدرات اللاعب الهجومية بشكل أكبر بعد مشاركته في مركز الجناح.

وكشف عمرو أنور لـFilgoal.com أبرز مميزات محمد شكري قائلا "محمد شكري لاعب تم تأسيسه بشكل جيد، ومن اللاعبين الذين يمتازون بالانضباط داخل الملعب، فضلاً عن امتلاكه لإمكانات فنية وبدنية عالية".

وأضاف "شكري لاعب جوكر، بعد وجود إصابة خلال تواجده معي غيرت مركزه إلى جناح ومركز رقم 10 بسبب إمكاناته الهجومية، ومن ثم سجل 16 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة ليثبت وجهة نظري، كما شارك معي في مركز وسط الملعب المدافع".

وتابع "أتذكر تألقه في 3 مباريات أمام الزمالك كان نجمها الأول بفضل قدراته الهجومية المميزة"

وواصل "كان لاعبا مميزا للغاية على المستوى الهجومي وعملية بناء اللعب حين يلعب ظهير أيسر، كما تطور بشكل رائع على المستوى الدفاعي بعد رحيله عن الأهلي، ورغم قصر قامته إلا إنه مميز للغاية في التغطية العكسية".

وأكمل "اعتبره أفضل من كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا في الناحية الدفاعية، بعد اكتسابه خبرات في الدوري المصري خلال فترته مع سيراميكا كليوباترا".

وأتم "محمد شكري من ولاد الأهلي ويعرف نظام النادي جيدًا وأعتقد أنه سيمثل إضافة رائعة للفريق في السنوات المقبلة".

خلال فترة جائحة كورونا كوفيد 19، تم تصعيد محمد شكري ومحمد فخري وشادي رضوان للتدريب مع الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.

شارك محمد شكري لأول مرة مع المارد الأحمر في موسم 2019-2020 في الفوز على الترسانة 2-1، ولعب 10 دقائق في مركز الجناح، كما شارك لدقيقة واحدة أمام وادي دجلة في الدوري.

"لم أصدق، متواجد هنا لمدة 14-15 عاما وكان حلمي أشارك مع الفريق الأول، كنت أريد أن أفعل كل شيء، كانت المشاركة الأولى لي ولن أنساها أبدا، هذا أفضل يوم في حياتي".. محمد شكري.

في اليوم التالي لمباراة الترسانة، رحل السويسري رينيه فايلر عن الأهلي، وتولى بيتسو موسيماني المسئولية الفنية، ليطلب محمد شكري الخروج معارا في ظل صعوبة مشاركته بسبب تواجد الثنائي علي معلول ومحمود وحيد، كما كان أحمد فتحي يشارك أحيانا في مركز الظهير الأيسر.

انتقل محمد شكري صفوف لسموحة على سبيل الإعارة في يناير 2021، وكان النادي رفض إعارته من قبل لفريق الأسيوطي قبل تغيير اسمه وهويته إلى بيراميدز.

وقدم محمد شكري أداء رائع في أولى مبارياته مع سموحة تحت قيادة أحمد سامي، لكنه تعرض لكسر في الشظية لثاني مرة خلال مسيرته.

لعب شكري 27 مباراة خلال فترته مع سموحة، نجح في تسجيل هدفا واحدا ولم يقدم أي تمريرة حاسمة، ليعود بعدها إلى الأهلي.

لم يقدم شكري أرقاما جيدة على مستوى التسجيل وصناعة اللعب مع الفريق السكندري، ليرحل عن الأحمر.

وانتقل إلى سيراميكا كليوباترا ضمن صفقة شادي حسين إلى الأهلي في صيف 2022.

بعد تألقه رفقة ناديه الجديد، طلب الأهلي استعادة اللاعب بعد 6 أشهر، لكن مدربه أحمد سامي رفض رحيله عن الفريق.

وخلال موسم 2022-2023، لعب 33 مباراة سجل هدفين وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وجذب محمد شكري أنظار الزمالك ليتحدث الأبيض مع وكيل اللاعب، رغم أن شكري كان يفضل الأحمر في حالة رحيله بعد أن تربى في النادي لمدة 14 عاما لكنه لم يمانع أبدا اللعب مع الزمالك.

خلال موسم 2023-2024، أثبت شكري نفسه مجددا كواحد من أفضل المدافعين في الدوري بعدما شارك في 22 مباراة وسجل هدفين منها هدفا لا ينسى بكأس الرابطة المصرية في مرمى المصري البورسعيدي من ركلة حرة من مسافة 32 ياردة، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

شارك محمد شكري في 1301 دقيقة في ذلك الموسم، وسجّل هدفين من أصل 25 تسديدة، منها 9 تسديدات بين القائمين والعارضة.

مرر شكري 445 تمريرة ناجحة بدقة بلغت 73%، ونجح في تنفيذ 28 كرة طويلة بدقة بلغت 38%، وصنع 29 فرصة، ومرر تمريرة حاسمة واحدة، بينما أرسل 21 عرضية ناجحة بدقة بلغت 33%.

لمس الكرة 1104 مرة، منها 95 لمسة داخل منطقة جزاء الخصم، ما يؤكد تقدّمه المستمر للأمام ودعمه الهجومي المتكرر.

نفّذ 20 مراوغة ناجحة بنسبة نجاح بلغت 50%، وتحصل على 20 مخالفة، بينما فقد الكرة 80 مرة.

على المستوى الدفاعي، خاض 101 التحام أرضي، فاز بـ53% منها، ونجح في 30 تدخلًا مباشرًا بنسبة نجاح بلغت 71%.

تفوّق بشكل ملحوظ في المواجهات الهوائية، حيث فاز بـ19 مواجهة بنسبة نجاح وصلت 40%، وأبعد الكرة عن مناطق الخطر 78 مرة، وتلقى بطاقة صفراء واحدة فقط طوال الموسم، دون أي بطاقة حمراء.

وطرقت الإصابة باب محمد شكري مجددًا، لتُعيد اللاعب إلى دوامة الغياب بعد أن استعاد مستواه، وأصيب اللاعب خلال مواجهة المصري البورسعيدي ضمن مؤجلات الجولة العاشرة في أبريل 2024، لكنه عاد آخر الموسم المنقضي وقدم أداءً جيدًا.

وقال محمد بدوي المحلل الرياضي لـFilgoal.com "محمد شكري أفضل ظهير أيسر بالدوري المصري يستطيع صناعة فرص في الثلث الأخير من الملعب".

وأضاف "المنتج النهائي من تقدمه باستمرار في الخط الأمامي إما صناعة فرصة خطيرة أو إرسال عرضية للمهاجمين".

وتابع "الميزة الثانية التي تميز اللاعب هي الكرات الثابتة سواء التسديد أو إرسال الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء".

وواصل "في بداية عملنا مع اللاعب، تحديدا بعد انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا، قدم أداءً رائعا وكان سابع أكثر لاعب في الدوري المصري صناعة للفرص في قائمة تضم زيزو وإلياس الجلاصي وآخرين، ومن ضمنهم ظهيرين فقط وهما شكري وعلي معلول".

وأردف "يمتلك إمكانات هجومية رائعة، وعملنا على توقيت التحركات وكيفية تطوير الأداء الهجومي، وقدرته على قراءة اللعب بشكل عام سواء تقدمه للأمام أو بقائه في الخلف لتأدية الواجبات الدفاعية التي عملنا على تحسينها من أجل تحقيق التوازن بين الهجوم والدفاع".

وأكمل "بدأ شكري يتطور بشكل جيد على المستوى الدفاعي، لكن الإصابة عطلت اللاعب مجددا قبل أن يعود خلال الموسم الماضي".

وأتم "رغم غيابه الطويل عن الملعب بسبب إصابة الرباط الصليبي، لكنه عاد بشكل وقدم أداءً طيب قبل عودته مجددا إلى الأهلي خلال الصيف الجاري".

وخلال الموسم المنقضي، لعب شكري 9 مباريات فقط بسبب الإصابة، سجل هدف وقدم تمريرتين حاسمتين.

وفي 3 مواسم مع سيراميكا، لعب شكري 63 مباراة وسجل 5 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة، وساهم في فوز النادي بكأس الرابطة المصرية 3 مرات متتالية.

ورغم غيابه الطويل بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، قرر الأهلي استعادة الظهير الأيسر في الموسم الجديد.

وتبدو فرصة محمد شكري جيدة للغاية لحجز مكاما أساسيا في مركز الظهير الأيسر بعد رحيل علي معلول نهائيا وكريم الدبيس إلى سيراميكا معارا، ويتواجد أحمد نبيل كوكا الذي يلعب في الأساس كوسط مدافع.

ورغم عودته القوية مع سيراميكا واستعادة جزء كبير من مستواه، تبقى الإصابات هي الهاجس الأكبر الذي قد يُعرقل مسيرة محمد شكري مع الأهلي.

فاللاعب الذي عانى سابقًا من إصابات بكسر في الشظية مرتين وقطع بالرباط الصليبي، يهدف إلى أن يقدم إضافة حقيقية مع الأهلي والانضمام إلى منتخب مصر، فهل يجد المارد الأحمر ضالته في محمد شكري؟ هذا ما سيجيب عليه اللاعب بنفسه.