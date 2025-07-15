80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 00:44

كتب : حامد وجدي

الزمالك - بيراميدز - نهائي كأس مصر

جمعت جلسة بين جون إدوارد المدير الرياضي لنادي اللزمالك مع مسؤولي بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن إدوارد طلب التعاقد مع محمد رضا "بوبو" لاعب وسط بيراميدز.

لكن بيراميدز رفض هذا الأمر وأكد أن التفريط في اللاعب حاليا أمر صعب.

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في نفس الجلسة طرح بيراميدز فكرة التعاقد مع محمد صبحي وناصر ماهر من الزمالك مقابل 40 مليون جنيه لكل لاعب.

ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة جديدة بين الطرفين لاستكمال المفاوضات.

ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا بداية من غدٍ الثلاثاء استعدادا للموسم الجديد.

وخاض الزمالك مباراته الودية الأولى استعدادا للموسم الجديد وفاز فيها على أورنج بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.

وأنهى الزمالك الدوري المصري خلال الموسم الماضي في المركز الثالث، المؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك خلال الموسم الماضي بكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

وكان الزمالك قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين حتى الآن لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، وهم عمرو ناصر، والمهدي سليمان، وشيكو بانزا.

وحدد فريق بيراميدز موعد ومكان إقامة معسكره في الفترة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد 2025 - 2026.

وعلم FilGoal.com أن فريق بيراميدز سيسافر يوم الخميس المقبل إلى تركيا لإقامة المعسكر هناك.

وسيخوض بيراميدز معسكرا لمدة أسبوعين، فيما يجري حاليا تنسيق المباريات الودية المقرر أن يخوضها الفريق خلال فترة الإعداد.

وبدأ بيراميدز فترة الإعداد الأسبوع الماضي بإجراء الكشف الطبي الموسمي لجميع اللاعبين، قبل بداية التدريبات على استاد الدفاع الجوي.

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