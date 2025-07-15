محمد الحنفي يعلن عبر في الجول قراره باعتزال التحكيم

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 00:33

كتب : محمد جمال

محمد الحنفي

أعلن الحكم محمد الحنفي عن قراره باعتزال التحكيم بصورة نهائية.

وقال الحنفي في تصريحاته عبر FilGoal.com: "قررت اعتزال التحكيم بعد مسيرة امتدت لـ 24 عاما".

وأضاف "أدرت أكثر من 250 مباراة في الكرة المصرية."

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وتابع "أنا حكم في الدوري الممتاز منذ عام 2006".

واختتم "عمري الآن 47 عاما ورأيت أن القرار الأنسب الآن هو اعتزال التحكيم".

ويبدأ الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الشرح النظري والعملي للتعديلات الجديدة في قانون اللعبة بعد عودته.

وتواجد أوسكار في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، حيث تولى مهمة إدارة محاضرات للحكام بكأس العالم للأندية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن رويز سيشكل لجنة الحكام للموسم الجديد، ولديه رغبة في إضافة عناصر وإجراء تغييرات على بعض أعضاء اللجنة.

كما سيعمل أوسكار على القائمة الدولية للحكام والذي سيتم إرسالها أكتوبر المقبل.

وتولى أوسكار رويز مسؤولية لجنة الحكام في مصر فبراير الماضي.

محمد الحنفي
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