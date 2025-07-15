محمد حمدي: الإصابات أثرت على تجربة الزمالك.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي قبل كأس العالم

تحدث محمد حمدي ظهير إنبي عن فترة إعارته في الزمالك، وحقيقة مفاوضات الأهلي معه قبل كأس العالم للأندية.

وقال حمدي في تصريحاته لقناة أون سبورت: "الإصابات أثرت على تجربتي مع الزمالك. كنت أحتاج للاندماج مع الفريق بسرعة لأن وجودي هناك كان لموسم واحد ولكن لم أتمكن من ذلك".

وأضاف "لم تحزنني العودة إلى إنبي بل على العكس كنت متحمسا للعودة إلى بيتي، خاصة وأن الظروف لم تساعدني وتعرضت للكثير من الإصابات".

وكشف "كنت مرحبا باللعب مع الأهلي لأني كنت أريد المشاركة في بطولة مثل كأس العالم للأندية، ولكن لم تحدث أي مفاوضات رسمية".

وأوضح "لا أرى أن الانتماء يؤثر على العطاء. والدي أهلاوي، ولكني في مباراة الزمالك وطلائع الجيش كنت لا أستطيع التنفس بسهولة بسبب الإصابة ولكني كنت مصرا على مواصلة اللعب".

وتابع "أريد خوض تجربة الاحتراف في أوروبا، والخروج في سن صغير يتيح للاعب فرصة التأقلم مبكرا على الأجواء الأوروبية".

وواصل "علمت بانتهاء الإعارة من أيمن الشريعي رئيس إنبي مباشرة لأني أتابع معه باستمرار".

وأكمل "أرى أن الزمالك قادر على المنافسة ولكنه بحاجة لصفقات".

وأضاف "مركزي المفضل هو الظهير الأيسر ولكني لا أمانع أي توظيف من المدرب سواء على الجناح أو في الوسط أو تحت المهاجم. أنا لاعب محترف ولن أرفض".

وعن مثله الأعلى في مصر قال: "ربما لا يكون لي مثل أعلى في مصر على مر التاريخ. أما خارج مصر فهو مارسيلو".

واختتم "الأهلي لم يبتعد كثيرا عن منافسيه بالصفقات الأخيرة، ومنافسه الأول لا يزال الزمالك وبعده بيراميدز".

وضم الزمالك محمد حمدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتعرض حمدي لإصابة قوية بعد اصطدامه بحارس طلائع الجيش محمد شعبان.

وأصيب حمدي بشرخ في ضلعين وتجمع هوائي بين القفص الصدري والرئة نتيجة الاصطدام