بالدرجة الثانية.. ألباسيتي يضم خيسوس فاييخو

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 23:53

كتب : FilGoal

خيسوس فاييخو

أعلن نادي ألباسيتي تعاقده مع خيسوس فاييخو لاعب ريال مدريد السابق.

خيسوس فاييخو

النادي : ألباسيتي

ألباسيتي

وكان فاييخو قد رحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم بعد نهاية تعاقده.

ووقع المدافع صاحب الـ 28 عاما على عقد لمدة موسمين مع ألباسيتي.

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وينافس ألباسيتي في الدرجة الثانية للدوري الإسباني، ولم يتواجد في "لا ليجا" منذ هبوطه في 2005.

وانضم فاييخو لريال مدريد في 2018 وأعير لفرانكفورت الألماني وولفرهامبتون الإنجليزي وغرناطة الإسباني.

وخلال مسيرته مع الملكي شارك في 35 مباراة خلال 5 مواسم سجل هدفا وصنع آخر.

وفي الموسم المنقضي اكتفى بـ 4 مباريات خاض خلالها 135 دقيقة فقط.

وفاز فاييخو بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، ولقب واحد في الدوري الإسباني، ولقب واحد في كأس الملك، ولقبين في كأس السوبر الإسباني.

كما شارك في أولمبياد طوكيو في 2020 مع منتخب إسبانيا الأولمبي وتوج بالفضية.

وأعلن ريال مدريد ضم ترينت ألكسندر أرنولد قادما من ليفربول ودين هوسين من بورنموث.

خيسوس فاييخو ألباسيتي
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