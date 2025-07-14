شريف: الأهلي لا يقارن مع أي فريق في مصر.. واستفدت من تجربة السعودية

يرى محمد شريف لاعب الأهلي أن فريقه لا يقارن مع أي فريق آخر داخل مصر.

محمد شريف النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي التعاقد مع محمد شريف لمدة 5 مواسم في صفقة انتقال حر قادما من الخليج السعودي.

وقال شريف عبر المركز الإعلامي للنادي: "الأهلي لا يُقارن بأي فريق آخر داخل مصر، الأهلي فريق محترف ويملك منظومة قادرة على النجاح، وهو المكان الذي بنيت فيه اسمي، لذلك كان هو خياري الأول".

وواصل: "الأهلي هو جنة كرة القدم في مصر وإفريقيا، ومختلف عن أي مكان آخر. كل يوم هنا يوجد شيء جديد، بعد تتويجنا بأي بطولة نغلق الصفحة في اليوم التالي وننظر إلى البطولة التالية، وهذا هو سر النجاح".

وتابع: "الضغوط هنا صعبة، ومطلوب منك الفوز في كل مباراة، ولكنك تلعب في فريق كبير ويجب أن تكون على قدر المسؤولية، ويجب أن تثق في قدراتك وفي نفسك".

وشدد: "في الأهلي، ستقضي اليوم بيومه. اليوم قد تلعب بشكل جيد وتتلقى الإشادة، وغدًا قد تتعرض للانتقاد لسوء مستواك، وهذا أمر نتقبله كلاعبين".

وأضاف: "المنافسة في خط الهجوم ستكون في مصلحة النادي، والأفضل هو من سيلعب حسب وجهة نظر المدير الفني".

وأردف: "على مدار السنوات الماضية، كان الأهلي يملك لاعبين جيدين في خط الهجوم، وأنا انضممت للفريق من أجل المساعدة، وكلنا واحد في النهاية".

وكشف: "أحترم جميع الفرق التي فاوضتني وآمنت بقدراتي، ولكنني صبرت لأن الأهلي كان خياري الأول، والحمد لله على صبري وعودتي لمكاني".

"موسمي الأول كان جيدًا في السعودية، وفي الموسم الثاني تعرضت لإصابة عطلتني، ولكن بشكل عام أنا راضٍ عن التجربة واستفدت منها كثيرًا مع تواجد العديد من النجوم".

وأتم: "سعيد بتواجدي مع جماهير الأهلي من جديد، وقبل رحيلي عن الفريق كنت أشعر بالحزن لأن هناك العديد من الأرقام التي كنت أرغب في إكمالها، ولكن بالطبع أركز بشكل أكبر على الأداء الجماعي والإنجازات الجماعية".