خبر في الجول - وادي دجلة يضم عمرو حسام
الإثنين، 14 يوليه 2025 - 23:24
كتب : عمرو نبيل
حسم وادي دجلة صفقة جديدة استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز.
عمرو حسام
النادي : زد
وعلم FilGoal.com أن دجلة يتمم إجراءات ضم عمرو حسام حارس مرمى زد لمدة 3 سنوات.
جاء ذلك بعد سداد وادي دجلة القيمة المادية لانتقال اللاعب إلى نادي زد.
وكان زد قد تعاقد مع عمرو حسام في صيف 2023، قادما من إيسترن كومباني.
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