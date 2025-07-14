خبر في الجول - وادي دجلة يضم عمرو حسام

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 23:24

كتب : عمرو نبيل

عمرو حسام

حسم وادي دجلة صفقة جديدة استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن دجلة يتمم إجراءات ضم عمرو حسام حارس مرمى زد لمدة 3 سنوات.

جاء ذلك بعد سداد وادي دجلة القيمة المادية لانتقال اللاعب إلى نادي زد.

وكان زد قد تعاقد مع عمرو حسام في صيف 2023، قادما من إيسترن كومباني.

ولعب حسام مع المصرية للاتصالات واتحاد الشرطة وبتروجت وإنبي، قبل انتقاله إلى إيسترن كومباني في سبتمبر 2021، حين صعد الفريق إلى الدوري الممتاز.

مغامرة إيسترن انتهت في موسمها الأول بعودته إلى الدرجة الثانية، ولكن عمرو حسام لم يظل بعيدا عن الأضواء، إذ عاد للممتاز مع عائد آخر هو نادي أسوان.

هبط مجددا مع أسوان ولكنه عاد إلى الدرجة الأعلى للمرة الثالثة على التوالي مع نادي زد، ولازال مستمرا مع وادي دجلة الصاعد حديثا.

وصعد وادي دجلة والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية إلى الدوري الممتاز، ليصل عدد فرق الدوري إلى 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط.

عمرو حسام وادي دجلة الدوري المصري
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