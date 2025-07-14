مصطفى يونس لـ في الجول: سأحضر تحقيق الأهلي لأسأل وليس لأجيب.. ولن أسكت عن حقي

رد مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق على إعلان إحالته للتحقيق بصفته عضو في النادي.

وقال يونس في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا أمانع حضور التحقيق ولكن لأسأل وليس لأجيب بصفتي عضو عامل في النادي".

وأضاف "هناك العديد من الأسئلة التي تهمني كعضو في النادي، وهناك سأقول ما لا يمكنني قوله خارج النادي الأهلي".

وأوضح "لم أذكر أي شخص بالاسم في أي ظهور إعلامي".

واختتم "إن كانت إدارة الأهلي تحاول شطبي فلن أسكت عن حقي".

وجاء ما نشره الأهلي عبر صفحاته الرسمية كما يلي:

استعرض مجلس الإدارة في اجتماعه الذي جرى بعد ظهر اليوم، المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بالنادي بخصوص مجموعة من الفيديوهات التي ظهر خلالها عضو الأهلي شهرته مصطفى يونس على بعض المنصات الإعلامية، تضمنت إساءات للنادي ومجلس إدارته بعبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون..

وإزاء ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

إحالة السيد مصطفى يونس، عضو النادي، إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بشأن ما جاء على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية، مع إيقافه لحين انتهاء التحقيق، وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي.

تكليف السيد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد العضو مصطفى يونس، بخصوص ما سرده من وقائع مسيئة للنادي ومجلس إدارته.