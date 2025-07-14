الأهلي يقرر إنشاء إدارة للطب النفسي

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 22:48

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

قرر النادي الأهلي إنشاء إدارة للطب النفسي لقطاع كرة القدم، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم.

ونشر النادي ما يلي عبر صفحته الرسمية:

استعرض مجلس إدارة النادي في اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم برئاسة محمود الخطيب، إنشاء إدارة للطب النفسي بقطاع كرة القدم.

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وذلك لمواكبة التقدم العلمي في مجال صناعة كرة القدم، ولتعاظم الأهمية العلمية للصحة النفسية للاعبين.

وكان الأهلي قد أعلن عدة قرارات لاجتماع المجلس الحالي، منها سفر رئيس النادي محمود الخطيب مع الفريق إلى تونس خلال معسكر الإعداد.

كذلك أعلن إحالة مصطفى يونس عضو النادي ولاعبه السابق للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى تونس في الأيام القليلة المقبلة ويقضي المعسكر هناك ولمدة 10 أيام.

وخلال المعسكر يخوض الأهلي 3 مباريات ودية أمام اتحاد قسنطينة والترجي والنجم الساحلي، وحتى الآن لم يتم تأكيد إقامة المباريات بشكل رسمي.

وعاد فريق الأهلي للتجمع من جديد في أول يوم بعد نهاية فترة الإجازة التي حصل عليها عقب مشاركته في كأس العالم للأندية.

وخضع كل اللاعبين للقياسات والفحوصات بما فيهم الصفقات الجديدة ومنها ياسين مرعي ومحمد شكري.

وكان الغائب الوحيد هو مروان عطية الذي خضع لعملية جراحية قبل أيام.

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