طبيب الأهلي: سفر إمام عاشور إلى تونس ممكن ولكن

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عن إمكانية سفر إمام عاشور نجم وسط الفريق إلى تونس خلال فترة الإعداد.

وقال جاب الله في تصريحاته لقناة الأهلي: "لا يوجد مانع طبي أمام سفر إمام عاشور لمعسكر الإعداد في تونس، ولكن بدون المشاركة في المباريات".

وأضاف "التعافي يسير بشكل جيد ولذلك قلت له إنه من الممكن أن يعود للعب مع بداية الموسم".

وكان عاشور قد تعرض لإصابة في الكتف أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية قبل شهر.

وأوضح "الثلاثي الجديد ياسين مرعي ومحمد شكري ومحمد شريف وصل بحالة جيدة للغاية".

وأكمل "المدرب خوسيه ريبيرو على تواصل مستمر مع الجهاز الطبي حتى خلال فترة الراحة والتعامل يسير باحترافية".

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى تونس في الأيام القليلة المقبلة ويقضي المعسكر هناك ولمدة 10 أيام.

وخلال المعسكر يخوض الأهلي 3 مباريات ودية أمام اتحاد قسنطينة والترجي والنجم الساحلي، وحتى الآن لم يتم تأكيد إقامة المباريات بشكل رسمي.

وعاد فريق الأهلي للتجمع من جديد في أول يوم بعد نهاية فترة الإجازة التي حصل عليها عقب مشاركته في كأس العالم للأندية.

وخضع كل اللاعبين للقياسات والفحوصات بما فيهم الصفقات الجديدة ومنها ياسين مرعي ومحمد شكري.

وكان الغائب الوحيد هو مروان عطية الذي خضع لعملية جراحية قبل أيام.