مصدر من الزمالك لـ في الجول: تلقينا دعوة لمواجهة المغرب الفاسي وديا

كشف مصدر من الزمالك عن تلقيه دعوة لخوض مباراة ودية ضد المغرب الفاسي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تلقينا عرضا من المغرب الفاسي لمواجهته وديا، وسيتم تحديد موقفنا النهائي وفقا لجدول الفريق وقرار المدير الفني من حيث الاستفادة الفنية من المباراة".

ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا بداية من غدٍ الثلاثاء استعدادا للموسم الجديد.

وخاض الزمالك مباراته الودية الأولى استعدادا للموسم الجديد وفاز فيها على أورنج بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.

وأنهى الزمالك الدوري المصري خلال الموسم الماضي في المركز الثالث، المؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك خلال الموسم الماضي بكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

وكان الزمالك قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين حتى الآن لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، وهم عمرو ناصر، والمهدي سليمان، وشيكو بانزا.