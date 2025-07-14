مصدر من الزمالك لـ في الجول: تلقينا دعوة لمواجهة المغرب الفاسي وديا

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 22:28

كتب : FilGoal

الزمالك - أورانج

كشف مصدر من الزمالك عن تلقيه دعوة لخوض مباراة ودية ضد المغرب الفاسي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تلقينا عرضا من المغرب الفاسي لمواجهته وديا، وسيتم تحديد موقفنا النهائي وفقا لجدول الفريق وقرار المدير الفني من حيث الاستفادة الفنية من المباراة".

ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا بداية من غدٍ الثلاثاء استعدادا للموسم الجديد.

أخبار متعلقة:
عمرو ناصر: أعد جماهير الزمالك بأن أكون عند حسن ظنهم.. وأحلم بالتتويج بكل البطولات "صفحة جديدة في تاريخ كتيبة الفرسان".. الزمالك يتعاقد مع عمرو ناصر خبر في الجول - محمد عاطف لاعب الزمالك ينتقل إلى طلائع الجيش معارًا خبر في الجول - "تحريض الأهلي".. تفاصيل مرافعة الفريق القانوني للزمالك في شكوى زيزو

وخاض الزمالك مباراته الودية الأولى استعدادا للموسم الجديد وفاز فيها على أورنج بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.

وأنهى الزمالك الدوري المصري خلال الموسم الماضي في المركز الثالث، المؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك خلال الموسم الماضي بكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

وكان الزمالك قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين حتى الآن لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، وهم عمرو ناصر، والمهدي سليمان، وشيكو بانزا.

الزمالك
نرشح لكم
80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز محمد الحنفي يعلن عبر في الجول قراره باعتزال التحكيم محمد حمدي: الإصابات أثرت على تجربة الزمالك.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي قبل كأس العالم شريف: الأهلي لا يقارن مع أي فريق في مصر.. واستفدت من تجربة السعودية خبر في الجول - وادي دجلة يضم عمرو حسام مصطفى يونس لـ في الجول: سأحضر تحقيق الأهلي لأسأل وليس لأجيب.. ولن أسكت عن حقي الأهلي يقرر إنشاء إدارة للطب النفسي طبيب الأهلي: سفر إمام عاشور إلى تونس ممكن ولكن
أخر الأخبار
80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز ساعة | الدوري المصري
محمد الحنفي يعلن عبر في الجول قراره باعتزال التحكيم ساعة | الدوري المصري
محمد حمدي: الإصابات أثرت على تجربة الزمالك.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي قبل كأس العالم ساعة | الدوري المصري
بالدرجة الثانية.. ألباسيتي يضم خيسوس فاييخو ساعة | الكرة الأوروبية
شريف: الأهلي لا يقارن مع أي فريق في مصر.. واستفدت من تجربة السعودية 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - وادي دجلة يضم عمرو حسام 2 ساعة | الدوري المصري
مصطفى يونس لـ في الجول: سأحضر تحقيق الأهلي لأسأل وليس لأجيب.. ولن أسكت عن حقي 2 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يقرر إنشاء إدارة للطب النفسي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي 3 الأهلي يرد على الأخدود بشأن رغبته في شراء إمام عاشور 4 خبر في الجول - الأهلي يقرر الإبقاء على كريم وليد رغم توقيعه على الاستغناء
/articles/509287/مصدر-من-الزمالك-لـ-في-الجول-تلقينا-دعوة-لمواجهة-المغرب-الفاسي-وديا