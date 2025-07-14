الأهلي يعلن إحالة مصطفى يونس للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده

أعلن النادي الأهلي عن إحالة مصطفى يونس لاعب الفريق السابق وعضو النادي للتحقيق.

وجاء ما نشره الأهلي عبر صفحاته الرسمية كما يلي:

استعرض مجلس الإدارة في اجتماعه الذي جرى بعد ظهر اليوم، المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بالنادي بخصوص مجموعة من الفيديوهات التي ظهر خلالها عضو الأهلي شهرته مصطفى يونس على بعض المنصات الإعلامية، تضمنت إساءات للنادي ومجلس إدارته بعبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون..

وإزاء ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

إحالة السيد مصطفى يونس، عضو النادي، إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بشأن ما جاء على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية، مع إيقافه لحين انتهاء التحقيق، وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي.

تكليف السيد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد العضو مصطفى يونس، بخصوص ما سرده من وقائع مسيئة للنادي ومجلس إدارته.

وكان الأهلي قد أعلن مرافقة محمود الخطيب رئيس النادي للفريق خلال معسكر الإعداد في تونس.