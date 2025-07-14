الخطيب يرافق الأهلي في معسكر تونس

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 22:24

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - محمود الخطيب

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مرافقة بعثة فريق كرة القدم في تونس خلال معسكر إعداد الفريق للموسم المقبل.

جاء ذلك بعد اجتماع مجلس إدارة النادي ظهر اليوم الإثنين، لاستعراض ترتيبات السفر إلى تونس لخوض معسكر الإعداد والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى تونس في الأيام القليلة المقبلة ويقضي المعسكر هناك ولمدة 10 أيام.

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وخلال المعسكر يخوض الأهلي 3 مباريات ودية أمام اتحاد قسنطينة والترجي والنجم الساحلي، وحتى الآن لم يتم تأكيد إقامة المباريات بشكل رسمي.

وعاد فريق الأهلي للتجمع من جديد في أول يوم بعد نهاية فترة الإجازة التي حصل عليها عقب مشاركته في كأس العالم للأندية.

وذلك للوقوف على حالة كل لاعب بعد فترة الراحة.

وخضع كل اللاعبين للقياسات والفحوصات بما فيهم الصفقات الجديدة ومنها ياسين مرعي ومحمد شكري الذي لم يعلن الأهلي عن ضمه حتى الآن.

وكان الغائب الوحيد هو مروان عطية الذي خضع لعملية جراحية قبل أيام.

الأهلي محمود الخطيب
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